Feira de Economia Solidária de Bertioga acontece neste sábado (12) com culinária, cultura e sustentabilidade

Arte, culinária e sustentabilidade marcam a edição de outubro da tradicional “Feira Artes e Aromas da Mata Atlântica, Sabores Caiçara de Bertioga”, que acontece neste sábado (12). O evento será realizado das 14h às 20h, no Centro de Educação Ambiental e Viveiro de Plantas e Ideias Seo Leo, entrada pela Rua Manoel Gajo, 1080.

A partir das 14h, ocorrerá a oficina “Pintura em Peças de Gesso”, com as artesãs Raquel Miguel e Laura Ribeiro, do Ateliê ByBuu. Já a partir das 16h, será realizada a oficina “Geleias Artesanais: só fruta e sabor”, com a nutricionista Jane Glebia. Fechando a programação, a partir das 18h, Viki Oito promete agitar o público com muito rock, blues e soul.

Durante todo o evento, artistas e artesãos de Bertioga e região participarão. Nesta edição, haverá venda de licores artesanais, feitos com flores, sementes, especiarias e frutas da Mata Atlântica, e exposição de demais artistas locais com saboaria natural, artes em madeira resgatadas do mar, peças em cerâmica, amiguruni, bordados, brincos e pulseiras em metal, além dos tradicionais quitutes e pães de fermentação natural.

A iniciativa faz parte do movimento EcoSol e é uma realização da Prefeitura, Sesc Bertioga e Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista (FESBS).