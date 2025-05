Fatec Mogi das Cruzes abre inscrições para cursos  do 2º semestre de 2025

A Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Mogi das Cruzes está com inscrições abertas para o vestibular do segundo semestre de 2025. Os interessados têm até o dia 6 de junho para se inscrever exclusivamente pelo site (vestibular.fatec.sp.gov.br). A taxa de inscrição é de R$ 50 e o candidato deve ter concluído o Ensino Médio para participar do processo seletivo, cuja prova está prevista para o dia 29 de junho.

Ao todo, são oferecidas 220 vagas em cinco cursos superiores de tecnologia. As formações são presenciais, com exceção do curso de Gestão Empresarial, que será oferecido na modalidade a distância (EaD). Os cursos disponíveis são: Agronegócio, com 37 vagas no período da tarde e 35 à noite; Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 31 vagas à tarde e 26 à noite; Gestão de Recursos Humanos, com 30 vagas no período da manhã; Logística, também com aulas pela manhã e 33 vagas disponíveis; e Gestão Empresarial, com 28 vagas na modalidade EaD.

A Fatec Mogi das Cruzes está localizada na rua Carlos Barattino, 908, na Vila Nova Mogilar. Mais informações podem ser obtidas pelo site do vestibular ou pelo telefone (11) 4699-2799.

