Fatec de Mogi prorroga inscrições para o vestibular do segundo semestre 

As inscrições do vestibular da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mogi das Cruzes foram prorrogadas. Agora, os candidatos têm até o dia 7 de julho, às 15 horas. A instituição, que é pública e o ensino gratuito, oferece 260 vagas distribuídas em cinco cursos superiores tecnológicos.

As opções são: Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Gestão Empresarial (este último em EAD). Todos têm duração de 3 anos e incluem disciplina de inglês durante toda a formação. Ótima localização e corpo docente altamente qualificado também são diferenciais. Além disso, profissionais formados pela Fatec têm alto índice de empregabilidade.

As inscrições devem ser realizadas somente de forma online (www.vestibularfatec.com.br). Para concorrer, os interessados devem ter concluído o Ensino Médio regular ou equivalente, comprovando a conclusão até a data da matrícula. No dia 14 de julho, a Fatec divulgará os locais dos exames, que serão aplicados no dia 17 de julho de forma presencial.

É preciso preencher a ficha de inscrição disponível no menu “Área do Candidato” no site e o questionário socioeconômico. Após isso, o candidato deve realizar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 91 em dinheiro, em uma agência bancária de sua preferência, ou via internet, pelo aplicativo bancário ou ainda com cartão de crédito, por meio da ferramenta disponível no site do vestibular. O pagamento deve ser feito até a data de encerramento das inscrições.

Estudantes autodeclarados negros ou que fizeram todo o ensino médio em escola pública devem preencher corretamente as informações referente ao Sistema de Pontuação Acrescida, que pode gerar um acréscimo de até 13% na nota do exame.

A instituição mogiana é a única no Alto Tietê cujos cursos têm a melhor avaliação do Ministério da Educação (MEC). Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Recursos Humanos, receberam conceito ótimo ou excelente no Enade, o exame nacional que avalia a qualidade do ensino das universidades e faculdades brasileiras.

O campus mogiano da Fatec fica na Rua Carlos Barattino, 908, Vila Nova Mogilar. O telefone é o (11) 4699-2799, e o site fatecmogidascruzes.com.br. Já o e-mail de contato é f184acad@cps.sp.gov.br.

Principais Datas do Calendário do Vestibular da Fatec de Mogi – 2º Semestre de 2022

• Até as 15h do dia 07/07

Inscrições para o Processo Seletivo no site vestibularfatec.com.br e envio por meio digital, via upload, da documentação comprobatória – Valor da taxa R$ 91,00.

• 14/07, a partir das 15h

Divulgação dos locais da prova. Neste semestre, o vestibular será presencial.

• 17/07 (domingo) às 13h

Prova – duração: 5 horas.

• 27/07, a partir das 15h

Divulgação da lista de classificação geral e da 1ª lista de convocação dos candidatos.

• De 28/07 até 29/07

Matrícula da 1ª chamada.

Cursos oferecidos na Fatec de Mogi das Cruzes: