Fatec de Mogi das Cruzes abre inscrição para cursinho pré-vestibular gratuito 

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mogi das Cruzes está com inscrições abertas para o cursinho pré-vestibular totalmente gratuito. O reforço voltou a ser oferecido de forma presencial após dois anos de restrição em razão da pandemia. É a oportunidade para quem quer se preparar melhor para os exames da Fatec, que é uma faculdade de ensino público superior tecnológico, sem mensalidade, de qualidade e no Alto Tietê. Os interessados devem se apressar, pois as vagas são limitadas em 180 e o prazo para se inscrever termina nesta sexta-feira (23/09).

Podem se inscrever estudantes matriculados no último ano do ensino médio e que irão se formar no fim deste ano ou que já tenham completado esse ciclo, mas ainda não estão em nenhum curso superior.

A iniciativa tem como objetivo preparar candidatos de Mogi e região para prestar o processo seletivo da Fatec. Os alunos terão reforço das disciplinas de português, matemática, inglês e atualidades, em aulas às terças e sextas, das 13h às 16h40, presencialmente, no campus mogiano. “Nossos professores revisam questões de outros vestibulares. Candidatos que fizeram o cursinho foram bem nos exames”, comentou o organizador do cursinho, professor Marcos Takeshi Mihara.

Além disso, durante o cursinho, os estudantes têm a oportunidade de conhecer melhor os cursos superiores de tecnologia oferecidos pela Fatec mogiana: Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Recursos Humanos e Logística, que são presenciais, e Gestão Empresarial, na modalidade de ensino à distância. “Com mais informações sobre os cursos e áreas de atuação, os jovens têm mais informação para escolher o que querem estudar e a carreira a seguir”, acrescentou.

As inscrições devem ser feitas somente pelo site da Fatec de Mogi (www.fatecmogidascruzes.com.br), no formulário específico. Os aprovados serão convocados por email para efetivar a inscrição, com entrega de documentação, de 27 a 30 de setembro. As aulas terão início no dia 4 de outubro e término em 2 de dezembro.

Desde que passou a ser oferecido na instituição, o cursinho beneficiou mais de 1,5 mil alunos. O campus da Fatec fica na rua Carlos Barattino, 908, Vila Nova Mogilar. O telefone é o (11) 4699-2799, e o site www.fatecmogidascruzes.com.br. Já o e-mail de contato é fatec.mogi.cruzes@gmail.com.

SERVIÇO:

Cursinho pré-vestibular gratuito da Fatec de Mogi das Cruzes

Inscrições: até 23/09, no site www.fatecmogidascruzes.com.br

Resultado: aprovados serão convocados por email para a efetivação da Inscrição de 27/09 a 30/09.

Aulas: 04/10 a 02/12, das 13h às 16h40, às terças e sextas, na Fatec de Mogi.

Quanto: totalmente gratuito.

Fatec de Mogi das Cruzes: Rua Carlos Barattino, 908, Vila Nova Mogilar.

Mais informações: telefone (11) 4699-2799, no site www.fatecmogidascruzes.com.br e email fatec.mogi.cruzes@gmail.com