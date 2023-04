Fábrica da Coca-Cola FEMSA Brasil em Mogi comemora 25 anos com recorde de produção

Fábrica operando com envase de Água Mineral desde 1998, a planta da Coca-Cola FEMSA Brasil na Vila Jundiaí, na cidade de Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, é peça fundamental para a história da industrialização e do desenvolvimento econômico local. A sustentabilidade tem sido uma das diretrizes da operação ao longo dos últimos anos: de 2014 para 2022, a relação entre as quantidades de água mineral produzida e gasta diminuíram de 1,42 para 1,21 (litros consumidos/litros produzidos), o que representa um aumento de aproximadamente 15% na eficiência de utilização do recurso natural. Além disso, 100% dos resíduos gerados na unidade são reciclados.

A fábrica – uma das principais geradoras de emprego e renda do município e região – conta com uma produção anual de 260 milhões de litros de água mineral, o que representa um salto significativo em relação aos 199 milhões de litros produzidos há 10 anos. Este aumento foi possível graças aos investimentos constantes da empresa em tecnologia e aprimoramento dos seus processos produtivos, concentrando esforços em melhorar a sustentabilidade e a eficiência em toda a cadeia de produção.

Desde 2010, a Coca-Cola FEMSA Brasil vem aprimorando seu programa de gestão de recursos hídricos e investiu em tecnologia para melhorar seus índices de aproveitamento da água. “Um dos destaques da planta de Mogi das Cruzes é o sistema de recuperação de água no processo de higienização de garrafas – a água utilizada é 100% reutilizável e reinserida no sistema de abastecimento e distribuição dentro da planta”, destaca Luís Noronha, gerente industrial da fábrica.

Além do impacto na economia local, a fábrica de Mogi das Cruzes também tem um papel importante na preservação da qualidade de água mineral da região, sendo uma referência em boas práticas ambientais e sociais. “Estamos bastante orgulhosos da nossa trajetória aqui em Mogi das Cruzes e em toda a região. Essas duas décadas e meia foram marcadas por muitos desafios, mas também por muitas conquistas. Continuamos comprometidos em investir em tecnologias e soluções inovadoras para crescer de forma sustentável, mantendo o respeito ao meio ambiente e às comunidades onde operamos”, afirma Noronha.

O gestor reforça que a Coca-Cola FEMSA Brasil é uma empresa comprometida com o desenvolvimento econômico e social das regiões onde atua, sempre investindo em novas tecnologias e soluções inovadoras para garantir a sustentabilidade de sua operação.

Nestes 25 anos, a fábrica produziu mais de 660 milhões de caixas unitárias e mais de 5 bilhões de garrafas, e envazou mais de 3 bilhões de litros. Esses números fazem dela a maior planta de água mineral, em volume, de todo o sistema Coca-Cola BR.

Neutralidade hídrica

Alinhado com os objetivos de sustentabilidade da Coca-Cola FEMSA Brasil, um dos projetos da planta de Mogi das Cruzes é o de neutralidade hídrica. A iniciativa repõe no meio ambiente 100% da água utilizada no processo produtivo. O programa tem a meta de incentivar a conservação de 485 hectares.