Fabiana e Wilson Gama vencem Torneio Interno de Duplas do Clube de Campo 

O cenário esportivo da cidade ficou agitado no fim de semana com as finais do Torneio Interno de Duplas de Tênis do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC). Fabiana Gama e Wilson Gama se sagraram campeões da categoria mista, vencendo Isabel Máximo e Caio Toledo.

O campeonato, que contou com o patrocínio da IMOT – Ortopedia e Traumatologia e do Grupo O Boticário, reuniu tenistas associados e vencedores de torneios cobiçados na região e no Estado de São Paulo.

“A cada torneio elevamos o nível das disputas e reforçamos nossa tradição no esporte mogiano”, comentou o diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, que compartilha os trabalhos com Fred Abib.