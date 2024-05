ExpoSuzano recebe mis de 150 mil visitantes nessa edição

Com atividades para adultos e crianças, o evento vai recorde de visitas

Entre a segunda-feira e o domingo (22 a 28/04), a “ExpoSuzano” recebeu mais de 150 mil pessoas, distribuídas entre as feiras “ExpoFlores” (50 mil), “EducaShow” (38 mil) e “Suzano Faz” (44 mil), além do “Festcão” (18 mil) e das atividades extras que ocorreram no Parque Municipal Max Feffer, como as apresentações musicais no Pavilhão da Cultura Afro-brasileira Zumbi dos Palmares e a fonte interativa “Acqua Play”.

Neste ano, a atividade que deu início à “ExpoSuzano” foi o “EducaShow”, na segunda-feira, e, ao longo da semana, mais de 21 mil alunos passaram pelo espaço montado na entrada do parque. Entre os visitantes, 20 mil foram estudantes de 4 a 11 anos da rede municipal. Além deles, mais mil crianças da educação infantil de Suzano, acompanhados dos pais, também puderam apreciar as atrações do ambiente, assim como meninos e meninas matriculados em escolas estaduais e particulares. Além dos pequenos, 17 mil munícipes de todas as idades também marcaram presença e curtiram um fim de semana com tudo que foi proporcionado. Ao todo, mais de 38 mil suzanenses prestigiaram as atividades nestes sete dias.

O público presente foi convidado a uma viagem pelo universo do circo. As crianças puderam se divertir com os malabaristas, equilibristas, palhaços e bailarinas, que deram um show de alegria. Com uma proposta de apresentar um ambiente lúdico, mas com muitos ensinamentos e diversão, a Secretaria Municipal de Educação ofereceu oficinas de mágica e de brincadeiras antigas para os alunos, que pularam corda e participaram de diversas atividades, como corrida com saco, peteca e bambolê.

Os pequenos ainda tiveram à disposição oficina de bolhas de sabão e brinquedos infláveis, cama elástica, pula-pula, piscina de bolinhas e tobogãs. Espaços temáticos foram pensados especificamente para o aprendizado e abordaram diferentes propostas, como o desperdício de energia elétrica, com as orientações compartilhadas pela concessionária EDP São Paulo, e tecnologia, com a plataforma Matific, que incentivou os ensinos matemáticos por meio de jogos on-line. Ainda houve atividades de conscientização em relação à prevenção contra a dengue.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou que a “ExpoSuzano 2024” é um símbolo do desenvolvimento da cidade. “Hoje, nosso município consegue organizar um evento desse porte, com três feiras simultâneas, além do “FestCão”, que mostram a qualidade da educação suzanense, a valorização da produção de plantas e flores, a força da indústria e do comércio e o crescente trabalho de bem-estar animal”. E complementa que a prefeitura buscou garantir atrações que proporcionaram alegria e ensinamentos para as crianças, reforçando a cultura oriental e novas perspectivas de crescimento para investidores e empreendedores.

Alegria e ensinamentos foram garantidos para os visitantes das exposições