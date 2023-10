Exposição “Somos Todas Guerreiras” está em cartaz no Centro Cultural

A exposição itinerante do “Projeto Guerreiras – Mulheres lutando contra o câncer”, promovida pelo Centro Oncológico Mogi das Cruzes em comemoração ao “Outubro Rosa”, começou com uma mostra especial organizada no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, com curadoria de Vera Lucia Silva Souza. A exposição foi inaugurada no último sábado (30).

Esta é a primeira atividade da exposição itinerante do Projeto Guerreiras e pode ser conferida até o dia 07 de outubro, de segunda a sábado, das 9h às 17 horas, gratuitamente, no endereço Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360 – Centro, Mogi das Cruzes (Praça da Matriz).

A exposição traz as fotos de 11 mulheres que estão em tratamento contra o câncer, produzidas com roupas típicas de guerreiras e fotografadas em um ambiente com arquitetura medieval para contextualizar a produção.

Para Vera, fazer a curadoria desta exposição no Centro Cultural é: “abraçar as todas as mulheres que estão ou estiveram nessa batalha. O sentimento que perpassa é de carinho e de respeito a estas mulheres que representam todas as mulheres. Nós, somos todas guerreiras”, destaca.

Sobre o Projeto Guerreiras

De iniciativa do Centro Oncológico Mogi das Cruzes, o Projeto Guerreiras humaniza o enfrentamento do câncer, bem como chama atenção para a prevenção e diagnóstico precoce da doença. Ele nasceu com o objetivo de mostrar para o paciente com câncer que o diagnóstico da doença não é o fim, mas sim o começo da luta e autotransformação para sua versão guerreira para vencer todas as adversidades do tratamento.

O projeto Guerreiras tem duas etapas: as exposições itinerantes que iniciam neste sábado com esta ação especial no Centro Cultural de Mogi das Cruzes e a produção do calendário anual de 2024 do Centro Oncológico. As fotos do ensaio ilustram os meses, bem como frases de apoio e motivação para quem também está enfrentando o câncer. O calendário é distribuído gratuitamente em clínicas de saúde da região do Alto Tietê e Guarulhos para levar mensagens “força e fé” e compartilhar experiência para outras pessoas que buscam por tratamento médico e/ou reabilitação. Neste ano, exemplares serão colocados à venda com lucro destinado à Rede Feminina de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco.

Mais informações sobre o Projeto Guerreiras você encontra no www.oncomogi.com.br