Exposição no Mogi Shopping reúne obras de artistas autistas

Até o dia 15 de abril, quem visitar o Mogi Shopping poderá conhecer o trabalho de artistas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em cartaz na exposição “Mentes Autênticas”. A mostra reúne 24 itens, entre desenhos e obras de arte, produzidos com diferentes técnicas.

A exposição tem o objetivo de enfatizar a singularidade e a autenticidade das obras criadas por esses artistas e destacar a importância de valorizar a diversidade e a inclusão na sociedade. As obras estão dispostas na Praça de Eventos, em frente à loja O Boticário, e podem ser visitadas todos os dias, gratuitamente, no horário de funcionamento do shopping, das 10h às 22h.

A exposição integra a programação do Mogi Shopping em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo (2 de abril) em parceria com a Subseção de Mogi das Cruzes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por meio de sua Comissão dos Direitos dos Autistas, que tem à frente a advogada Fabíola Prince Arias. “A arte é um importante instrumento de inclusão. A exposição é uma forma de colocar os autistas como protagonistas”, disse Fabíola.

No último domingo, a programação em celebração ao Dia Mundial do Autismo teve apresentações de autistas em diversas manifestações artísticas, como show circense, jiu-jitsu, Banda Libertários, o pianista Cristian Ishii, Coral Abba e Coral Espaço Terapêutico Cinthia França.

Também no domingo, o Cinemark do Mogi Shopping promoveu a Sessão Azul, para autistas e suas famílias, com o filme “O Gato de Botas”, em ambiente adaptado e acolhedor.