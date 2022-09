Exposição ‘Mundo Jurássico’ chega ao Mogi Shopping a partir de sábado

A partir de sábado (1°), o público do Alto Tietê poderá conferir de perto a Exposição Mundo Jurássico, que já percorreu mais de 50 cidades com sucesso absoluto de público. Esse grande evento faz parte da programação do mês das crianças do Mogi Shopping.

As réplicas, com até 13 metros de comprimento e 6 metros de altura, impressionam não somente por reproduzir o tamanho real de algumas espécies, mas pela riqueza de detalhes. É como se estivessem vivos e em seu habitat há milhões de anos pois cada uma possui sons e movimentos específicos, tornando a experiência do público ainda surpreendente e realista.

Ao todo, serão 13 réplicas estrategicamente posicionadas nos principais espaços do Mogi Shopping, todas com visitação gratuita, das 10h às 22h, todos os dias (inclusive aos finais de semana e feriados).

Será uma verdadeira viagem no tempo. Além da cenografia, serão expostos textos sobre a história da vida dos dinossauros, da sua classificação, dos fósseis e muitas outras curiosidades. Um tema que não perde a atualidade e está sempre permeando o imaginário, as telinhas e as telonas.

Entre as réplicas, o público vai conferir de perto:

TIRANOSSAURO REX – O mais temido e conhecido; a réplica tem 13 metros de comprimento e 6 metros de altura. O Tiranossauro, cujo nome significa “lagarto tirano rei”, foi um dos maiores carnívoros terrestres encontrados até hoje. Peso: 900 kg.

ESPINOSSAURO – Também com 13 metros de comprimento e 5 metros de altura. O Espinossauro foi uma espécie de dinossauro carnívoro que andava como um quadrúpede e como um bípede sendo uma das estrelas do filme Jurassic Park 3. Peso: 700 kg.

Das espécies expostas, o Espinossauro viveu há 100 milhões de anos na região do Brasil. Sendo o maior dinossauro terópode que já existiu, chegando a pesar 7 toneladas.

BRAQUIOSSAURO – O nome significa “lagarto braço”, dado os membros anteriores serem maiores do que os posteriores; era um gênero de dinossauros saurópode que viveu durante o fim do período Jurássico. Peso: 600 kg.

A mostra também inclui duas réplicas de ovos de dinossauro, Rex filhote, Dilofossauro, Protocerátopo, Anquilossauro, Galimimo, Estiracossauro, Pterossauro, Velociraptor, Maiassauro e Gigantossauro.

Todo trabalho foi desenvolvido por engenheiros e um grupo de paleontólogos especialistas em dinossauros do Instituto de Geologia da UNAM (Universidade Mexicana). A realização da Exposição Mundo Jurássico é da Smart Mix, Brasil.