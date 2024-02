Exposição “Monumentos de Lucio Bittencourt” chega a Guararema dia 2 de março

Guararema receberá a exposição “Monumentos de Lucio Bittencourt” a partir do próximo dia 2 de março, no Parque Prof. Deoclésia de Almeida Mello. Para marcar a abertura, a Estação Literária Prof. Maria de Lourdes Évora Camargo exibirá o documentário “A arte de Lucio Bittencourt e Rodrigo Bittencourt”, de Robson Regato e Lailson Santos, às 10h. A apresentação é gratuita. Após o término do filme, todos os presentes serão conduzido até o local da exposição.

Com produção de Roberta Regato, a mostra no parque contará com 17 monumentos, entre figurativos e abstratos, com destaque para o Touro e o Galo, que medem 2,8 metros e quatro metros de altura, respectivamente. O público poderá conferir a exposição até 17 de abril de 2024.

Aos 70 anos, o mogiano Lucio Bittencourt tem mais de 40 anos dedicado à arte e já produziu cerca de 25 mil obras, centenas de exposições incluindo em países das Américas do Sul e Central e Europa. Tem monumentos espalhados por todo o Brasil, além das cidades de Lisboa, em Portugal, e Lyon, na França. Entre suas principais exposições ao ar livre, destacam-se duas na avenida Paulista e uma no Vale Anhangabaú, ambos em São Paulo, nos anos 1990, que fizeram de Bittencourt o único artista com tais realizações. Em Araçariguama (SP), em 2016, foi inaugurado o Museu Lucio Bittencourt, com um conjunto de 22 obras instaladas no Parque Santos Dumont a céu aberto e acesso livre ao público. Na capital paulista, o “Guardião do Tietê”, instalado no Parque do Anhembi, e o “Pássaro”, na Assembleia Legislativa, são bons exemplos da importância da obra do artista.

– photo Robson Regato

A exposição “Monumentos de Lucio Bittencourt” tem realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, foi contemplada pelo ProAC Editais 13/2023 e tem apoio da Prefeitura Municipal de Guararema. O documentário “A arte de Lucio Bittencourt e Rodrigo Bittencourt” também é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e foi contemplado pelo ProAC Direto/37.

O Parque Prof. Deoclésia de Almeida Mello fica na rua Padre Cornélio, s/n, no centro de Guararema. Já a Estação Literária Prof. Maria de Lourdes Évora Camargo fica na rua 19 de Setembro, 233, também no centro de Guararema.

SERVIÇO

Exposição “Monumentos de Lucio Bittencourt”

Quando: 2 de março a 17 de abril de 2024

Onde: Parque Prof. Deoclésia de Almeida Mello (rua Padre Cornélio, s/n, centro, Guararema)

Gratuito

Documentário “A arte de Lucio Bittencourt e Rodrigo Bittencourt”

Quando: 2 de março de 2024

Horário: 10h

Onde: Estação Literária Prof. Maria de Lourdes Évora Camargo (r. 19 de Setembro, 233, centro, Guararema)

Gratuito