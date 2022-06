Exposição Centenário Isaac Grinberg estreia nesta segunda-feira

A exposição “Centenário Isaac Grinberg” será exibida a partir desta segunda-feira (20), com abertura às 15h, no Museu Mogiano, localizado no Casarão do Carmo, centro de Mogi das Cruzes. A mostra ficará disponível ao público até o dia 30 de setembro.

O projeto é uma homenagem ao centenário de aniversário do historiador e jornalista Isaac Grinberg, nascido em 16 de junho de 1922, na cidade de Mogi das Cruzes. Ele deixou grande legado ao município ao pesquisar seu desenvolvimento social, econômico e estrutural ao longo dos séculos.

O acervo que estará disponível para os visitantes é composto por itens pessoais deste ilustre mogiano, e conta com máquina de escrever, máquina fotográfica, além de raras fotos e manuscritos pessoais.

Isaac iniciou sua carreira como redator do jornal “O Liberal”, em Mogi das Cruzes, já na capital paulista trabalhou no jornal “O Dia”. Na cidade do Rio de Janeiro atuou na agência de notícias Asapress, “New Press” e no “Jornal O Globo”.

“Isaac Grinberg foi uma figura ilustre e motivo de orgulho ao município de Mogi das Cruzes. Sempre trabalhou em prol da história e cultura mogiana, pesquisando e elevando o nome da cidade,” disse a secretária municipal de Cultura e Turismo, Kelen Chacon.

O historiador faleceu no dia 13 de abril de 2000, e ao longo de toda vida foi casado com Bendita Grinberg. Desta união, o casal teve duas filhas, Thais e Tamara, que confirmaram presença para prestigiar a Exposição “Centenário Isaac Grinberg” e homenagear a memória do pai, que se mescla à memória da cidade.