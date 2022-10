Expo Viver Bem acontece no Mogi Shopping

Chegando à reta final do ano, a MP Feiras & Eventos prepara mais uma edição da sua tradicional feira de negócios. A Expo Viver Bem chega à 25ª edição já com data marcada para acontecer: de 3 a 6 de novembro, no Mogi Shopping.

Com entrada gratuita, os visitantes terão a chance de conferir, em um só lugar, diversos produtos e serviços de empresas renomadas dos mais variados setores, como educação, cultura, saúde, bem-estar, beleza, estética, esporte, lazer,, clínicas veterinárias, construção, decoração, hotelaria, marketing digital, indústrias, arquitetura e design, dentre outros.

A empresária Maria Paula Almeida, diretora da MP Feiras & Eventos, conta que a feira terá excelentes oportunidades para quem deseja aproveitar este fim de ano para fechar negócios lucrativos. “O resultado é sempre impactante tanto para os expositores quanto para o público, porque são oportunidades incríveis com valores especiais e pacotes para o fim do ano”, destaca a organizadora. Já para os expositores, esta é também uma porta aberta para ampliar os horizontes dos seus negócios, fortalecer o networking e ter a chance de ter uma proximidade maior com os clientes, além de poder apresentar produtos e serviços de uma forma diferenciada, profissional, com grande visibilidade.

Nos quatro dias do evento, os visitantes terão também direito a brindes e poderão participar de sorteios. A feira Expo Viver Bem estará aberta ao público das 10h às 22h, de 3 a 6 de novembro.

A MP Feiras & Eventos, iniciou suas atividades em 1997 e hoje realiza feiras de médio e grande porte, atuando no desenvolvimento de projetos de marketing, planejamento estratégico, desenvolvimento de produtos, serviços e treinamento de equipes.

A MP é detentora de cinco feiras de setores renomados no Estado de São Paulo: Feirão de Veículos, Expo Viver Bem, Expo Náutica Férias & Cia., Expo Casa, Construção & Cia. e Expo Pais & Filhos.