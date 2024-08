Expo Aflord se inspira nas primaveras do mundo para encantar visitantes

Arujá se prepara para a 31ª Expo Aflord

A Expo Aflord já está em ritmo acelerado para receber os seus visitantes nos meses de agosto e setembro.

A criatividade do Pavilhão de Exposição do evento fará com que as flores que serão usadas para compor o cenário seja algo que impressiona na festa, considerada uma das maiores de São Paulo e que acontece em Arujá, com uma média de público de 45 mil pessoas.

Para este ano, o evento tem início do dia 17 de agosto, seguindo para os dias 18, 24, 25 e 31 de agosto e 1º de setembro, e a Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra (AFLORD) traz uma proposta ainda mais criativa e bonita para o cenário ao representar as “Primaveras do Mundo”. A ideia é destacar jardins dos cinco continentes, adaptando o cenário com flores diversas da região. “Queremos proporcionar uma experiência encantadora para os visitantes, contando parte da história desses continentes por meio da beleza, originalidade e qualidade das nossas flores”, destaca Valéria Otsubo, do departamento de Marketing da Expo Aflord.

Com a proximidade do evento, o Pavilhão de Exposição já começa a tomar forma pelas mãos dos produtores de flores da Região da Via Dutra – que fazem questão de criar cada cenário. Os espaços são divididos por grupos, inclusive de jovens. “É uma forma de incentivarmos a nova geração a dar continuidade ao trabalho dos seus pais, perpetuando a cultura e os valores que mantemos ao longo desses 31 anos de história da Expo Aflord”, ressalta o presidente da AFLORD, Tsumotu Makita.

Para compor a ideia “Primaveras do Mundo”, a inspiração será a diversidade da flora das Américas, dando destaque para o Brasil. Outro espaço será destinado à Europa, ressaltando a arte da dança, beleza de seus castelos e jardins que encantam onde cores e forma falam por si.

Da Oceania, a Expo trará o Uluru, maior monólito do mundo, que vem com suas belezas naturais e o transformam em um grande destino turístico, pois seu solo é de uma areia grossa e avermelhada.Em um destaque de diversidade rica de biomas, o continente Africano abriga uma variedade imensa de paisagens, desde as áridas savanas até as exuberantes florestas tropicais. Essa diversidade se traduz em lindas paisagens e flores com as mais diversas cores e formas que também serão representadas na Expo Aflord.

Para o continente Asiático, a proposta é mostrar a grandiosidade territorial da Ásia, com suas diferenças de relevo que criam uma multiplicidade de tipos de clima e de formações de vegetação.

“Emolduraremos figuras que representarão a cultura e a água que é essência da vida”, destaca Valéria Otsubo. A Expo Aflord também terá o pavilhão de venda de flores, com preços bem acessíveis, já que serão comercializadas diretamente pelos produtores.

A festa de flores de Arujá também tem um palco para shows variados durante todo o dia, ampla praça de alimentação com mais de 30 opções, centro de negócios com cerca de 100 estandes com vendas de importados, eletrônicos, utensílios domésticos, vestuário, além de prestadores de serviços.

Os ingressos para a Expo Aflord já podem ser adquiridos antecipadamente por preço promocional no site oficial do evento:

Serviço:

Endereço: Estrada Avenida PL do Brasil, s/n, km 4,5 – Arujá

Instagram: @aflord

Site: www.expoaflord.com.br.

Telefone/WhatsApp: (11) 4655-4227.

Foto 1: Com destaque para os jardins dos cinco continentes, a festa surpreenderá os visitantes

Foto 2: Praça de alimentação será atração com variedades