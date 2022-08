Expo Aflord começa neste sábado em Arujá

Começa neste final de semana, dias 20 e 21, a Expo Aflord, a tradicional feira de flores de Arujá promovida pelos produtores da Região da Via Dutra. Em sua 29ª edição, o evento faz parte do calendário dos apreciadores de flores devido à quantidade de espécies que ficam em exposição e à venda a preços acessíveis. O evento acontecerá das 8h às 18 horas e prosseguirá nos dias 27 e 28 de agosto e 03 e 04 de setembro, na cidade de Arujá, na Av. PL. do Brasil, Km 4,5 – Jaguari.

Uma das grandes surpresas deste ano é o Pavilhão de Exposição que vai mostrar aos visitantes um dos folclores românticos mais bonitos do Japão, o Tanabata Matsuri. Ainda no Pavilhão de Exposição o visitante poderá conferir um jardim vertical, com o nome da festa escrito com vasos de plantas. Só nesse espaço foram usadas cerca de quatro mil unidades.

Os apreciadores de flores poderão conferir uma nova variedade de Cymbidium, chamada Black Shower. Esta orquídea é o resultado de uma parceria com um laboratório japonês, responsável pela produção das mudas, e está sendo cultivada há três anos no Brasil por produtores associados da Aflord.

A maior parte das flores em exposição, incluindo essas novidades, poderá ser adquirida no Pavilhão de Vendas por preços bem acessíveis, com vasos a partir de R$ 2,50. São mais de 10 mil itens disponíveis no setor de vendas, entre flores, plantas, insumos e vasos.

Atrações

Outras manifestações culturais e artísticas japonesas também prometem encantar os visitantes, como os shows de taiko (tambor japonês) e danças típicas japonesas. Outros estilos de música e cultura deixam a programação da 29ª Expo Aflord bem eclética, como dança do ventre, dança russa, country. Uma das atrações deste ano é um show de mágica. A programação completa pode ser conferida no site do evento: http://www.aflord.com.br/programacao.

Os ingressos para a Expo Aflord podem ser adquiridos antecipadamente pelo link https://appticket.com.br/expo-aflord-2022.