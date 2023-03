Explorando o Autoconhecimento: como aprender a conhecer a si mesmo

Como aprender a conhecer a si mesmo? Talvez, você já tenha feito essa pergunta inúmeras vezes. Muito se fala de autoconhecimento e, por incrível que pareça, muitas pessoas atrelam essa prática apenas a palestras de cursos motivacionais, repleta de “dancinhas” animadas e toda aquela euforia. Porém, o que muitos desconhecem é que vai muito além disso, na verdade, tudo engloba um pacote, um processo para a quebra do “estado emocional” tirando o participante do racional, podendo observar seus comportamentos por outras vertentes.

O autoconhecimento é um processo importante porque nos ajuda a compreender melhor quem somos, nossos valores, crenças, comportamentos, emoções e objetivos. Com isso, é possível lançar um novo olhar para as diversas áreas da vida potencializando os resultados, assim como o alcance de sonhos e objetivos. Conhecer a si próprio é a maior virtude que uma pessoa pode ter, assim é possível saber como se comportar diante de certas circunstâncias, conhecer o que a paralisa e o que a impulsiona, entre outras coisas.

Estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS) informam que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mesmo em uma época onde o conhecimento é muito mais democrático e a informação acessível, esse ritmo acelerado, repleto de estímulos e comparações vindas de todos os lados, tornam esses números cada vez maiores. Ao observar mais a fundo, pessoas que sofrem de ansiedade estão sempre com medo do futuro, não conseguindo viver o momento presente, por isso, que digo “Só tem excesso de medo do futuro, quem sabe que não está fazendo seu melhor no presente”.

Justamente nesse ponto é que a falta de autoconhecimento faz toda a diferença, muitas pessoas acabam estagnando em uma carreira ou emprego que não gostam, vivem um estilo de vida que não lhe satisfaz e o pior de tudo não sabem como sair desse círculo vicioso. Antes de tudo é preciso desejar encontrar e ser a sua melhor versão diariamente. Pergunte-se todos os dias se os seus comportamentos te aproximaram ou afasta de quem você quer se tornar, tenha responsabilidade sobre o que você faz, pois são os seus comportamentos e seus hábitos que estão gerando os seus resultados. Por fim, aprenda a respeitar o seu tempo, pois só assim as outras pessoas também respeitarão.