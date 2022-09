Evento reúne cerca de mil pessoas em Mogi

Cerca de mil pessoas compareceram ao evento organizado, em Mogi das Cruzes, pelo vereador Zé Luiz (PSDB) para os candidatos à reeleição a deputado federal e estadual, respectivamente, Marcio Alvino e André do Prado. O encontro aconteceu na casa de shows The Blue, na noite da última quarta-feira, dia 28 de setembro, e contou com a participação dos prefeitos de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e de Guararema, José Luiz Eroles Freire, o Zé, além da ex-presidente do Fundo Social de Mogi, Karin Melo.

O empenho do vereador na campanha dos deputados já havia chamado a atenção por conta de dezenas de banners espalhados pela cidade e de reuniões com a população nos bairros de todas as regiões de Mogi.

Emocionado, o vereador Zé Luiz comentou sobre o evento, dizendo-se satisfeito com a quantidade de pessoas que compareceram, principalmente por causa da chuva, que não deu trégua durante o dia todo. Em seu discurso, ele agradeceu às lideranças presentes na noite, lembrou sua trajetória no serviço público até chegar à Câmara Municipal de Mogi, explicou a conexão com os mandatos dos deputados e justificou a sua escolha de voto, lembrando o compromisso de Márcio Alvino e André do Prado com Mogi e apontando os recursos enviados por eles ao município, mesmo não tendo grande votação aqui na última eleição, em 2018.

Ele finalizou o discurso pedindo o empenho dos presentes nos últimos dias de campanha.