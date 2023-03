Evento de off road homenageia irmão de Marcus Melo

O advogado e piloto mogiano Renê Frederico de Almeida Melo, que faleceu em abril de 2020 (vítima de câncer), será homenageado no 3º Evento Renê Melo – Passeio 4×4 (leve), neste sábado (18), em Mogi das Cruzes. A saída está prevista para às 9 horas, do Posto BR (Av. Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, 4.411), na Vila da Prata. O destino é o Sítio Terra Brasilis, em Taiaçupeba.

O evento é aberto a todos os apaixonados por esportes de aventura, como o Off Road 4×4. A inscrição vale um pacote de fralda geriátrica. Todo o produto arrecadado será doado ao Grupo de Apoio às Pessoas Com Câncer (GAPC) de Mogi das Cruzes.

À frente da organização do Passeio 4×4 está um dos filhos de Renê, Raphael Melo, ao lado de integrantes do Jeep Club de Mogi, fundado por Renê, piloto que conquistou dois títulos Rally dos Sertões (2001 e 2002), com o irmão Marcus Melo. “Eu faço este evento em homenagem ao meu pai, que foi o pioneiro do ramo off road na nossa região e no Brasil”, enfatiza Raphael, que deixa o convite: “Qualquer um pode participar. Inclusive, nos dois anos anteriores vieram amigos do meu pai, que eu nem conhecia. Vem gente do Brasil todo. É muito legal, porque é uma maneira de lembrar dele com carinho, por meio da prática que ele tanto gostava.

Para participar, além da doação da fralda geriátrica, os jipeiros devem estar atentos aos equipamentos necessários, recomendados pela organização: um carro de apoio 4×4 e estar acompanhado do famoso “Zequinha” (apelido carinhoso, na linguagem off road, dado para a pessoa que acompanha o condutor), levar protetor solar e repelente.