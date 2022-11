Etec de Mogi das Cruzes promove Mostra Cultural nesta sexta e sábado

A Escola Técnica Estadual (Etec) Presidente Vargas, de Mogi das Cruzes, realiza nesta sexta-feira e sábado (4 e 5) a edição 2022 da Mostra Cultural da unidade. Gratuito e aberto ao público, o evento apresenta projetos desenvolvidos por estudantes e professores dos cursos técnicos e integrados. Os visitantes também podem conhecer a estrutura dos laboratórios e as instalações físicas da Etec.

Ao todo, são mais de 50 projetos interdisciplinares e Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) expostos em formato de banners, cartazes, vídeos, protótipos e seminários. É possível conferir de jogos educativos a ferramentas mecânicas e um braço hidráulico produzido pelos jovens. “A mostra é uma oportunidade de estreitar os laços entre a escola e a comunidade, apresentando à população e ao mercado de trabalho os resultados do aprendizado adquirido nos cursos”, explica a diretora Maria Fátima de Oliveira Araújo.

Vestibulinho

A Etec de Mogi das Cruzes conta atualmente com cerca de 1,9 mil alunos matriculados. Para o primeiro semestre de 2023, são oferecidas 680 vagas distribuídas entre os cursos técnicos de Administração, Automação Industrial, Edificações, Eletrotécnica, Mecânica, Nutrição e Dietética, Secretariado e Segurança do Trabalho, além do Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração, Automação Industrial, Design de Interiores, Edificações, Eletrônica, Mecânica, Mecatrônica, Nutrição e Dietética e Química. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve fazer a inscrição para o Vestibulinho até dia 18 de novembro, pelo site www.vestibulinhoetec.com.br.

Serviço

Mostra Cultural da Etec Presidente Vargas

Endereço: Rua Cel. Cardoso de Siqueira, 801– Mogi das Cruzes

Data: 4 e 5 de novembro

Horário: das 8h30 às 11h30; das 14 horas às 17 horas e das 19 horas às 22 horas (sexta-feira) e das 8h30 às 11h30 (sábado)