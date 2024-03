Estudantes de Mogi e Salesópolis participam de workshop de fotografia

Depois de dar cor e vida aos muros de escolas estaduais de Mogi das Cruzes e Salesópolis, após a ação de grafitagem coletiva, o projeto Grafite & Cultura retoma a região para promover de 04 a 07 de março, um workshop de fotografia totalmente gratuito. O curso é voltado para crianças e adolescentes da rede pública estadual.

Inicialmente, participarão estudantes das escolas estaduais E.E. Profº Ilson Gomes, no Conjunto Residencial Álvaro Bovolenta e E.E Profº Gabriel Pereira, de Brás Cubas – ambas de Mogi das Cruzes – e da E.E. Vereador Elisiário Pinto de Morais, de Salesópolis. Cada unidade poderá indicar um grupo de até 30 alunos.

O projeto é realizado pelo Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS), que conta com o patrocínio da Niterra do Brasil através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet), com o apoio da Diretoria de Ensino da região de Mogi das Cruzes.

Como vai funcionar?

O workshop terá uma dinâmica diferenciada para encantar os jovens estudantes, em dois de atividades. No primeiro dia, será realizada uma oficina teórica para que aprendam os princípios básicos da fotografia. Já no segundo dia, os estudantes saem a campo para fotografar. Cada escola terá um cronograma para que possam explorar paisagens locais e lugares que fazem parte do seu cotidiano.

As aulas serão monitoradas pelos oficineiros do Grafite & Cultura e acontecerão nos dias 04 e 05 de março na E.E. Profº Ilson Gomes das 13h às 17h e nos dias 06 e 07 de março E.E. Vereador Elisiário Pinto de Morais das 7h30 às 11h30, e 06 e 07 de março na E.E Profº Gabriel Pereira das 13h30 às 17h30.

No final das atividades, as fotos tiradas pelos estudantes serão impressas e expostas em um mural nas suas respectivas escolas.

Sobre o Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS)

O Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS) é uma organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) sem fins lucrativos que tem como foco a preservação e a conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Saiba mais sobre o Instituto acessando o site www.institutoeco.com.br ou acessando as redes sociais: @ecoambientalsocial página no Instagram e institutoecoambiental no Facebook

Sobre a NITERRA

Desde abril de 2023, a multinacional NGK SPARK PLUG, fundada em 1936, em Nagoya (JAP), e a maior fabricante e especialista mundial em velas de ignição, com forte presença em todos os continentes, entrou em um processo de expansão e passou a se chamar oficialmente Niterra Co., Ltd. A combinação vem das palavras latinas niteo e terra, que significam, respectivamente, “brilhar” e “planeta terra”. A mudança, expressa o comprometimento para uma sociedade mais ambientalmente sustentável e um planeta mais brilhante, e reflete a jornada da empresa pela expansão contínua de seu portfólio de negócios e as transformações em curso na indústria automotiva. Conforme o Plano de Gestão de Longo Prazo, a Niterra estabelece a direção da organização em cinco diferentes segmentos: Agronegócio, Comunicação, Meio Ambiente & Energia, Mobilidade e Saúde, mantendo as marcas NGK (componentes automotivos) e NTK (sensores) em seus negócios. No Brasil, a empresa atua há 64 anos, conta com cerca de 1.300 funcionários e possui uma fábrica com 625 mil m² em Mogi das Cruzes (SP). Para mais informações, acesse http://www.institucional.ngkntk.com.br/ ou pelo Linkedin: ww.linkedin.com/company/niterra-do-brasil

Serviço:

Workshop fotográfico do projeto Grafite & Cultura

De 04 a 07 de março

Participam escolas públicas estaduais de Mogi das Cruzes e Salesópolis

Gratuito

Realização: Instituto Eco Ambiental e Social