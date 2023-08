O conselheiro do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), Estevam Galvão, se filiará ao PSD na próxima segunda-feira, dia 21 de agosto. A ação acontecerá a partir das 18h30, durante a Noite de Filiações ao PSD em Suzano e contará com a presença do deputado federal e coordenador regional da legenda, Marco Bertaiolli.

O evento será no auditório do Edifício Columbia – Rua Baruel, 544, Vila Costa – Suzano.

O ex-deputado estadual estava no União Brasil.