Escritora mogiana toma posse na Academia de Letras, Ciências e Artes 

A professora e escritora mogiana Sueli Canfora tomou posse na Academia de Letras, Ciências e Artes – ALCA, da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP). O feito lhe rendeu votos de aplauso e congratulações na Câmara de Mogi esta semana, por iniciativa do vereador Osvaldo Silva.

Sueli adotou como nome artístico “Su Canfora”, é casada e tem duas filhas. Nasceu na capital de São Paulo e se estabeleceu em Mogi das Cruzes há mais de trinta anos. Foi professora da rede pública estadual por 28 anos, dos quais 25 foram dedicados às escolas estaduais deste município.

Pós-graduada em Literatura Infantil e Contação de Histórias, ministrou oficinas de contação de histórias para alunos de pós-graduação da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e no Programa de Tempo Integral da rede pública.

Sua primeira obra literária foi o livro “Minha Caminha de Algodão” voltado ao público infanto-juvenil, lançado na Bienal Internacional do Livro em São Paulo, em 2018. Em seguida vieram “Cheirinho de Chá – pequenas porções de vida”, livro de contos e crônicas publicado em 2020, e “Florada da Cerejeira” obra de poesias lançada no ano seguinte. Participou de onze antologias, entre elas, a obra “Onde Canta o Sabiá”, de 2022, edição bilíngue português-inglês, lançada na Bienal Internacional do Livro, em São Paulo. E, neste sábado, ela lança seu mais novo trabalho literário, intitulado “Voe na Imaginação”. O evento é aberto ao público e acontecerá na livraria A Eólica Bookbar, no centro de Mogi.