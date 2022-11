Escritor e compositor Nei Lopes vem ao Sesc Mogi falar sobre Lima Barreto

Escritor esquecido por anos pela crítica oficial, a vida e a obra de Lima Barreto (1881-1922) vêm sendo, recentemente, estudadas por pesquisadores e artistas. Caracterizada pela crítica às estruturas desiguais do país, a obra do pensador nascido no Rio de Janeiro mergulha em temas como o preconceito racial e a difícil inserção da população negra na sociedade brasileira. Em comemoração ao centenário de sua morte,

O evento no Sesc Mogi das Cruzes acontece, de 15/11 a 9/12, com palestras, oficinas, cursos e espetáculos que trazem à atualidade seu pensamento e crítica à permanência dessas problemáticas.

O projeto 100 anos sem Lima Barreto vai reunir informações e múltiplas reflexões sobre a obra do autor nascido ainda no período da escravidão. Tudo grátis. Basta se inscrever.

LIMA BARRETO E O MITO DA PÁTRIA DESEJADA

Palestra presencial com Nei Lopes

Nessa palestra, no dia 15/11, 16h, o escritor e compositor Nei Lopes traça um panorama sobre o significado e a importância da obra de Lima Barreto para a cultura brasileira.

NEI LOPES: UMA AUTORIDADE SOBRE A DIÁPORA ÁFRICA-BRASIL

Nei Lopes é escritor e compositor. Nasceu em 1942, no Irajá, subúrbio do Rio de Janeiro. Bacharel em Direito e Ciências Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da antiga Universidade do Brasil, tem mais de quarenta livros publicados. Em 2001, seu Dicionário Banto do Brasil (originalmente publicado em 1996) forneceu subsídios etimológicos para diversos verbetes derivados do banto no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Nei recebeu inúmeras premiações tanto na área da música quanto na área literária. Entre suas obras, estão a Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana, o Dicionário da História Social do Samba (Prêmio Jabuti – Livro do Ano), Mandingas da Mulata Velha na Cidade Nova, Vinte Contos e Uns Trocados e Partido-Alto, Samba de Bamba.



DESTAQUES DESSA PROGRAMAÇÃO:

Dia 15/11, terça, feriado, 16h: bate papo de abertura com compositor, escritor e pesquisador Nei Lopes. Tema Lima Barreto e o mito da Pátria Desejada

Dia 16 a 18/11, quarta até sexta, 19h: Diário Íntimo de Lima Barreto, uma oficina com o poeta, músico, artista multimídia, Ricardo Aleixo.

Dia 22/11, terça, 20h, Crônicas Barretianas, uma Palestra com Cidinha da Silva.

Dias 25 e 26/11, sexta e sábado, 20h: espetáculo Traga-me a Cabeça de Lima Barreto, com a Hilton Cobra e a Cia dos Comuns.