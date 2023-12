Escola rural de Mogi destaca importância de parcerias para realização de projetos

A Escola Estadual Paulo Tapajós, localizada em Biritiba-Ussu, em Mogi das Cruzes, foi uma das unidades escolares contempladas pelo projeto Cine Ecologia, que percorreu de 28 de agosto a 20 de setembro diversas escolas estaduais do município para promoveratividades educativas que conscientizaram sobre a importância do meio ambiente e cuidados para um futuro mais sustentável. O projeto ofereceu aos estudantes oficinas de curtas-metragens, com técnicas profissionais de cinema, sessões de cinema em uma estrutura inflável de 15 metros e uma peça teatral com temas ligados ao meio ambiente.

Segundo Adriana Rita de Souza Prieto, coordenadora pedagógica geral da escola, o Cine Ecologia foi muito bem recebido pelos alunos. “Foi maravilhoso ver a nossa quadra se transformando em um grande cinema. Uma experiência única para muitos estudantes, já que as atividades não fazem parte do seu dia a dia. O contato com atores e com toda equipe do projeto foi de grande enriquecimento cultural”, explicou.

Para ela, projetos como o Cine Ecologia devem ser continuamente promovidos nas comunidades escolares. “Essas parcerias são importantes para oferecer sempre algo a mais para os estudantes. Aqui na nossa escola, nos ajudou a fomentar os projetos de responsabilidade socioambiental, pois o tema ficou em evidência”, frisa Adriana.

O Cine Ecologia é uma iniciativa do Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS), que conta com o patrocínio da Niterra do Brasil através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet). As unidades escolares que participaram do projeto foram E.E.Benedito Souza Lima(Taiçupeba), E.E.Bernardo Murphy (César de Souza), E.E.Sebastião de Castro (Vila Suissa), E.E. João Cardoso dos Santos (Biritiba-Ussu), E.E.Vereador Alcides Celestino Filho (Jardim Bela Vista), E.E. Cid Boucault (Jundiapeba), E.E. Professor Francisco de Souza Mello (Vila São Paulo) e E.E.Paulo Tapajós (Biritiba-Ussu).

Cerca de 3,6 mil estudantes foram beneficiados pelo Cine Ecologia.