Escola Clínica deverá ser entregue no final do ano

A Escola Clínica Transtorno do Espectro Autista, que está sendo construída no Rodeio, será referência para outras unidades no Estado de São Paulo. Na quarta-feira (15), o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, visitou as obras da unidade, umas das primeiras neste padrão no Brasil. Localizada entre a AACD e a UPA, a escola deverá realizar 1,2 mil atendimentos por mês nas áreas pedagógica, psicopedagógica, clínica e de convívio.

“Nosso objetivo é levar dignidade para todos os mogianos e as pessoas com deficiência são nossa prioridade. Construímos junto com as mães e entidades este projeto que vai trazer mais oportunidades de desenvolvimento para nossas crianças e jovens com transtorno do espectro autista. É uma grande alegria receber o secretário e compartilhar nosso trabalho com outras cidades”, disse o prefeito Caio Cunha.

O equipamento terá espaços para dança, musicoterapia e psicopedagogia, práticas da vida diária e esportiva, brinquedoteca e atendimentos clínicos.

O secretário estadual, que esteve acompanhado pela secretária executiva da Pasta Cláudia Carletto, visitou também o Centro Municipal de Paradesporto Prof. Cid Torquato, que está sendo reformado com recursos do governo estadual.