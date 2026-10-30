Epidemia da solidão: telas cheias e corações vazios

Estar cercado de pessoas na rua, no trabalho ou em casa não significa, necessariamente, sentir-se conectado. Na vida contemporânea, a dificuldade de expressar vulnerabilidades e o hábito de silenciar os próprios sentimentos criam uma forma insidiosa de isolamento que passa despercebida até mesmo nas relações mais próximas. O que temos visto é o avanço silencioso de uma verdadeira epidemia da solidão.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já reconhece a solidão e o isolamento social como graves desafios de saúde pública global. No Brasil, o cenário é igualmente alarmante: a solidão afeta 36,5% da população, conforme aponta o Panorama da Saúde Mental, elaborado pelo Instituto Cactus. O dado revela um mal-estar profundo que corrói a qualidade de vida e adoece a sociedade de dentro para fora.

Nesse cenário de desconexão, os celulares, os computadores e as redes sociais tornaram-se refúgios cotidianos. Passamos horas intermináveis navegando por vidas editadas, curtindo fotos e acumulando seguidores, em uma tentativa inconsciente de preencher o vazio. No entanto, essa imersão digital funciona muito mais como uma fuga anestésica da realidade do que como um antídoto legítimo. Quanto mais tempo dedicamos às telas, mais nos distanciamos da complexidade do contato humano real.

As redes prometem proximidade, mas entregam ilusões. Substituímos conversas profundas por mensagens rápidas e olhares atentos por rolagens infinitas de feed. Essa hiperconectividade superficial gera uma solidão paradoxal: nunca estivemos tão acessíveis, mas nunca fomos tão solitários.

Enfrentar essa epidemia exige coragem para desligar os aparelhos e reaprender a arte do encontro genuíno. É preciso resgatar a escuta atenta, o abraço demorado e a partilha sincera de dores e alegrias. Reconhecer que o celular tem sido uma fuga é o primeiro passo para resgatar a nossa humanidade compartilhada. Saúde mental também se constrói com presença, empatia e vida real.