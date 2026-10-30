Mogi amplia monitoramento e ganha radares

Com 30 novas câmeras integradas ao Smart Mogi, município amplia a capacidade de monitoramento

Fiscalização nos novos pontos terá início no dia 3 de novembro e locais estão recebendo sinalização

A Prefeitura de Mogi das Cruzes está modernizando o sistema de monitoramento de trânsito e ampliando a integração com a segurança pública. A iniciativa inclui a implantação de 30 câmeras em pontos estratégicos da cidade, com grande circulação de veículos e pedestres. Os equipamentos permitirão acompanhar as condições do trânsito, agilizar intervenções em casos de acidentes e outras ocorrências e fornecer dados para o planejamento de ações de mobilidade urbana.

As câmeras também estarão integradas ao Smart Mogi, programa de monitoramento de segurança do município. Com isso, as imagens poderão apoiar tanto o trabalho das equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito quanto a atuação da Guarda Civil Municipal, ampliando a capacidade de resposta dos serviços públicos.

“A Prefeitura revisou e modernizou todo o sistema de acompanhamento do trânsito, com foco na segurança viária, na melhoria da mobilidade urbana e, acima de tudo, na proteção da vida. A integração das câmeras ao Smart Mogi também fortalece o trabalho da segurança pública e amplia os benefícios para a população”, destacou o vice-prefeito Téo Cusatis.

Os novos equipamentos oferecem imagens em alta resolução, zoom óptico de 48 vezes e iluminação a laser com alcance superior a 500 metros, permitindo acompanhar veículos e ocorrências a longas distâncias, inclusive à noite. Também contam com recursos de inteligência artificial, como rastreamento automático de veículos, reconhecimento de placas e identificação de características dos veículos.

Confira os locais das novas câmeras: mobilidadeservicos.mogidascruzes.sp.gov.br/site/cameras

As imagens estarão disponíveis para técnicos e agentes na Central de Monitoramento de Trânsito e poderão ser acessadas pela Guarda Civil Municipal no Centro de Operações Integradas (COI). A estrutura dará suporte à identificação de ocorrências, à fiscalização de irregularidades e à adoção de medidas para melhorar a circulação e a segurança nas vias.

Fiscalização eletrônica

A modernização também contempla a fiscalização eletrônica, com equipamentos instalados em locais definidos por estudos técnicos. A escolha considera as características e as condições de cada via, a prevenção de acidentes, a segurança de motoristas e pedestres e a organização do trânsito.

A fiscalização nos novos pontos terá início em 3 de novembro, e os locais estão recebendo sinalização para orientar os condutores. Nos pontos onde já existiam radares, a fiscalização segue normalmente.

“A fiscalização eletrônica tem como principal objetivo prevenir acidentes, incentivar o respeito às regras de trânsito e preservar vidas”, reforçou Téo Cusatis. O novo contrato prevê 43 pontos de fiscalização. O contrato anterior contemplava 34 pontos: 28 de controle de velocidade e seis de avanço de sinal vermelho.

Confira a localização dos pontos de fiscalização: mobilidadeservicos.mogidascruzes.sp.gov.br/site/radares