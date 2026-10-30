Empresa de Mogi se destaca em evento na Paulista

Há mais de dez anos no mercado, a Neon Produções assina a estrutura e organização do Bloquinho22, realizado na Capital e em outras 12 cidades

Sucesso: “Cada produção carrega a nossa responsabilidade e a

confiança de quem escolhe trabalhar conosco”, destaca Rodrigo Gentil

Uma empresa de Mogi das Cruzes, na região do Alto Tietê, vem ampliando sua presença no mercado de grandes eventos e conquistando espaço em produções de alcance nacional. A Neon Produções, especializada em planejamento, estruturação e execução de eventos, foi responsável pela produção do Bloquinho22, realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, e que também contou com operações em outras 12 cidades do País.

A realização marcou mais um importante capítulo na trajetória da empresa, que assumiu a responsabilidade pela estruturação e organização do evento, coordenando etapas fundamentais para garantir a segurança, a logística e a qualidade da experiência oferecida ao público. A edição realizada na Avenida Paulista registrou uma expressiva participação popular, reforçando a capacidade operacional da produtora mogiana em projetos de grande porte.

Com mais de uma década de experiência, a Neon Produções vem consolidando sua atuação no setor de entretenimento e, especialmente, no segmento corporativo. A empresa atende organizações de diferentes portes, incluindo grandes marcas da região do Alto Tietê, e desenvolve projetos que envolvem desde o planejamento estratégico até a execução completa das produções.

Para Rodrigo Gentil, CEO da Neon Eventos, o crescimento da empresa é resultado de um trabalho construído com planejamento, responsabilidade e atenção aos detalhes.

“Estar à frente de uma produção desta dimensão, em um dos endereços mais conhecidos do Brasil, representa muito para a nossa trajetória. Somos uma empresa que nasceu em Mogi das Cruzes e que hoje tem capacidade de executar projetos em diferentes cidades do País. Nosso compromisso sempre foi entregar eventos com excelência, independentemente do tamanho ou da complexidade. Cada produção carrega a nossa responsabilidade e a confiança de quem escolhe trabalhar conosco”, destaca o CEO.

Além das produções de grande público, a Neon Produções tem fortalecido sua presença no mercado corporativo, oferecendo soluções personalizadas para empresas que buscam transformar encontros, convenções, ativações de marca e celebrações institucionais em experiências de relacionamento e conexão com seus públicos.

Segundo o executivo, a valorização da qualidade técnica e do atendimento personalizado está entre os principais diferenciais da empresa. “Não enxergamos um evento apenas como uma entrega operacional. Existe uma estratégia, uma expectativa e uma marca por trás de cada projeto. Nosso papel é transformar tudo isso em uma experiência bem executada. Crescer nacionalmente sem perder a proximidade com os nossos clientes e as nossas raízes em Mogi das Cruzes é uma das nossas maiores conquistas”, afirma.

Com novos projetos e perspectivas de expansão, a Neon Produções segue investindo no aperfeiçoamento de suas operações e na ampliação de sua atuação, demonstrando o potencial de empresas do Alto Tietê para competir e ganhar protagonismo no mercado nacional de eventos.

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