Em Evidência com Douglas Nazar – Preparador Físico

Intenso, íntegro e dotado de uma energia verdadeiramente contagiante, Douglas Nazar de Melo, 47, destaca-se no cenário esportivo nacional pela excelência em performance e preparação física de atletas de alto rendimento. Nascido em Franca-SP, cresceu no central Jardim Consolação e traz da infância a doce recordação das férias na casa dos avós maternos, em São Tomás de Aquino-MG, onde dançava o Moçambique nas tradicionais quermesses e Congadas para o orgulho de sua mãe. Graduado pela Universidade de Franca em 2006, pós-graduou-se em Fisiologia do Exercício em Batatais-SP e buscou as rigorosas certificações internacionais Exos e Functional Movement Screen (FMS) para entender a biomecânica do movimento humano e mitigar riscos de lesões. Escolheu a preparação física para lapidar atletas e veio para a região atraído pelo projeto do Mogi Basquete, clube de Mogi das Cruzes que respira a modalidade.

Sua trajetória profissional começou na musculação, onde aprendeu as bases do treinamento, passando pelas aulas de spinning e competindo no fisiculturismo na categoria Mens Physique. O desejo de trabalhar com o esporte de elite concretizou-se em 2016 no Sesi Franca Basquete, onde permaneceu até 2024. De 2024 a 2026, teve passagem vitoriosa no São Paulo Basquete e, desde 2025, com orgulho integra a Seleção Brasileira de Basquete. Recentemente, assumiu o Mogi Basquete, celebrando o título Paulista ao lado do head coach Fernando Penna. Seu currículo ostenta conquistas pesadas como o Mundial Interclubes, a Champions League das Américas, o tricampeonato do NBB, duas Copas Super 8 e taças pela Seleção Brasileira. Douglinhas mora no Mogilar, é casado com Bel Nazar, pai dedicado de Bianka, Yasmin e Enzo e destaca que sua família é seu porto seguro. “Gostamos de estar em família comendo pizza, conversando e, quando conseguimos, de pegar uma praia… eles amam. E eu e minha esposa adoramos andar de bike e rodar grandes quilometragens”, acrescenta. Embora admita não ser bom na cozinha, não dispensa um bom churrasco. Taurino, preza pela integridade, mas busca dosar seu imediatismo direto. Seu estilo é básico, optando por cores monocromáticas e o perfume Versace Man Eau Fraiche. Nas horas livres, pratica musculação e corrida. Indica a leitura do clássico “Como fazer amigos e influenciar pessoas”, de Dale Carnegie, e elege a série Peaky Blinders como favorita nas telas. No exterior, sua melhor viagem foi para Nova York. Espírita, o filho de Ronaldo Almeida Melo, 74, e da saudosa Mariza Nazar Melo, afirma que deles herdou a ética, seu bem mais precioso. Acalenta o sonho de disputar uma Olimpíada e ser campeão do NBB por Mogi e afirma que aprendeu a ter resiliência nos momentos sombrios. Sua frase: “Seja forte e corajoso em todos os momentos da sua vida com quem quer que seja”.