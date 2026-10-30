‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’ chega ao Theatro Vasques

Espetáculo terá duas sessões no dia 31 e reunirá dança, teatro, fantasia e apresentações de diferentes estilos

Espetáculo “A Fantástica Fábrica de Chocolate e os Sonhos de Willy Wonka” terá duas apresentações

O universo mágico de Willy Wonka vai ganhar vida no palco do Theatro Vasques, em Mogi das Cruzes, no sábado (31). O espetáculo “A Fantástica Fábrica de Chocolate e os Sonhos de Willy Wonka” terá duas apresentações, às 17h30 e às 19h30, reunindo bailarinos de diferentes idades em uma montagem que mistura dança, teatro e fantasia. Inspirada no universo da conhecida história de Willy Wonka, a produção promete transportar o público para um mundo de imaginação, cores e descobertas. A narrativa acompanha duas jornalistas que entram numa fantástica fábrica de chocolate, conduzindo os espectadores por uma experiência repleta de personagens, coreografias e surpresas.

A montagem contará com a participação dos alunos da escola Fernanda Moretti Arte do Movimento, integrantes do Projeto Transversal, além das participações do Projeto Expresse e do Jeito de Crescer, Núcleo Arte e Desenvolvimento (JC). O espetáculo reúne diferentes linguagens da dança, com coreografias assinadas por Giovana Nobre, Anna Malta, Carla Gonçalves e Érica França. A parte de danças urbanas tem a assinatura do coreógrafo Cleberik. A direção artística e parte da direção coreográfica são de Cleiton Costa.

Para Cleiton, o espetáculo representa a oportunidade de mostrar ao público o trabalho desenvolvido pelos bailarinos e a capacidade da arte de despertar emoções. “Queremos que o público entre nesse universo de fantasia com a gente. Cada coreografia foi pensada para contar uma parte dessa história e mostrar que a dança vai muito além dos movimentos. Ela transmite sentimentos, realiza sonhos e transforma vidas. É isso que queremos levar para o palco”, afirma.

Outro destaque da programação será a apresentação de uma suíte clássica, que marcará também a formatura de dois bailarinos: Isaque de Jesus, no balé, e Hytalo Araújo, no balé clássico e no jazz. O momento representa uma etapa importante na trajetória artística dos alunos. Mais do que uma apresentação de dança, a proposta é proporcionar ao público uma experiência que valorize a expressão artística, a criatividade e o desenvolvimento dos bailarinos, reunindo diferentes gerações no palco. O espetáculo é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) de Mogi das Cruzes.

Serviço:

Espetáculo: “A Fantástica Fábrica de Chocolate e os Sonhos de Willy Wonka”

Data: 31 de outubro (sábado)

Horários: 17h30 e 19h30

Local: Theatro Vasques, Rua Dr. Corrêa, 515, Centro, Mogi das Cruzes

Ingressos: R$ 45 (antecipado e meia-entrada) e R$ 70 (inteira no dia do evento)

Vendas: https://diversosingressos.com/event/de13c622-9d86-4c11-9d9a-f7456c09d28c

Instagram: @arte_do_movimento

Informações: (11) 91094-7066