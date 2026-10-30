Universal Kids completa 20 anos de afeto e excelência na primeira infância

O diferencial da instituição reside justamente em sua especialização

exclusiva na primeira infância

Escolher o espaço onde uma criança dará os seus primeiros passos na jornada do conhecimento e das descobertas é uma das decisões mais marcantes para qualquer família. Afinal, a primeira infância — que compreende os primeiros anos de vida — é a fase em que se constroem as bases emocionais, cognitivas e sociais do indivíduo. Em Mogi das Cruzes, há exatamente duas décadas, o Núcleo de Recreação e Educação Infantil Universal Kids, carinhosamente conhecido pela comunidade como Unikids, dedica-se a transformar essa etapa crucial em uma experiência repleta de amor, segurança e aprendizado significativo.

A história da Unikids começou a ser desenhada em 2006. Na ocasião, a fundadora e atual diretora Administrativa, Luciane Franco, 58 anos, vivia o desafio de conciliar a rotina de trabalho na capital paulista com a criação de seu filho, na época com 6 anos. Diante da busca por um ambiente escolar que reunisse acolhimento familiar, segurança e um ensino de qualidade — e não encontrando no mercado as características que desejava —, Luciane decidiu transformar sua necessidade em propósito de vida. Ao lado do filho, Guilherme Afonso Franco Ventura (hoje com 25 anos e atuando na área do Direito), fundou a instituição.

O próprio nome da escola carrega uma história marcante. Inicialmente, o projeto nasceu focado no ensino bilíngue. O logotipo original trazia seis animais ao redor do globo terrestre — três nativos de países de língua portuguesa e três de nações anglófonas —, com a proposta de apresentar aos pequenos diferentes culturas e idiomas. No entanto, em uma postura pioneira e responsável, a gestão compreendeu que, para a faixa etária atendida, havia pilares sociais e emocionais mais urgentes a serem trabalhados. Assim, a escola optou por manter a convivência diária com o inglês de forma natural, concentrando suas forças no desenvolvimento integral da criança.

Cuidado individualizado

Atualmente, a Unikids atende a 80 crianças, com idades entre 4 meses e 6 anos, abrangendo desde o berçário até o Infantil IV (última etapa da educação infantil). A escola funciona em unidade única, o que permite à diretora Luciane dedicar-se 100% do tempo à gestão diária e ao acompanhamento próximo de alunos, professores e responsáveis.“Escolher a escola onde seu filho dará os primeiros passos no aprendizado e na descoberta do mundo é uma das decisões mais importantes da vida. Aqui, cuidamos desse processo com todo o amor, carinho e responsabilidade que sua família merece!”, destacou Luciane.

O diferencial da instituição reside justamente em sua especialização exclusiva na primeira infância. As turmas contam com número reduzido de alunos e equipe altamente qualificada. Além de utilizar o renomado sistema de ensino Poliedro — alinhado às diretrizes da BNCC —, a escola oferece atividades complementares como expressão corporal, musicalização, ballet e inglês, juntamente com projetos anuais focados em leitura, desenvolvimento socioemocional e alimentação saudável.

Como atende em período integral, aspectos essenciais como higiene, nutrição e bem-estar socioemocional recebem atenção prioritária. “Nossos pequenos não são apenas números. São seres humanos em formação que ajudamos a preparar com valores sólidos e princípios”, destaca Luciane.

Celebrando 20 anos de história e compromisso, a Unikids convida as famílias a conhecerem sua estrutura aconchegante e planejada. A Unikids preparou uma oferta de 30% de desconto, uma agenda personalizada e uma peça de uniforme para quem realizar a matrícula ainda este mês!

Serviço

Endereço: Avenida Santa Rita, 315 – Bairro do Socorro, Mogi das Cruzes (próximo ao SESC).

Telefone/WhatsApp: (11) 4796-5858

Redes Sociais: Instagram@unikids_mogi | Facebook: Universal Kids