Fique Sabendo – Edição 1464

…que a lanchonete Estrela, tradicional símbolo do Mogi Shopping, acaba de concluir mais uma etapa da sua história: a loja passou por uma reforma e esta semana ganhou nova fachada, com layout moderno e acolhedor. Passe lá e confira!

…que vai até o dia 2 de novembro o cenário temático do Helioween, na Vila Hélio. No embalo, o Hotel Marbor serve o Café da Manhã Temático de Halloween a partir de amanhã, dia 30, até segunda. Acompanhe a agenda em: @vilahelio.

…que, no próximo dia 8, a Loja Maçônica Lealdade e Sabedoria “Ricardo Strazzi” realiza a Paella Caipira 2026, acompanhada pelo som da Rudale Eventos. O almoço será no Clube Náutico, o convite custa R$80 e toda a renda será revertida para apoiar os projetos da APAE de Mogi.

…que nesta sexta, dia 30, às 19h, o Salão Patrícia Nobre, no Jardim Universo, sedia o culto de ações de graças e a grande noite de autógrafos das novas obras do jovem escritor Pedro Lucas Valério. Prestigie o lançamento!