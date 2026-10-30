Cemitérios de Suzano devem receber mais de 65 mil

Missas em homenagem aos mortos ocorrerão em vários horários durante todo do dia 2 de novembro

Abertura dos portões do Cemitério Municipal São Sebastião será antecipada para as 7 horas

Os cemitérios municipais de Suzano se preparam para receber mais de 65 mil visitantes no Dia de Finados (02) com missas especiais para a população, que terá a oportunidade de homenagear seus entes queridos. As celebrações religiosas integram um conjunto de serviços proporcionados pela prefeitura para esta data, incluindo alterações no trânsito e reforço na zeladoria.

Na região central, o Cemitério Municipal São Sebastião (rua Cássia Francisco, 651 – Sítio São José) reservará quatro horários para o ato litúrgico, sendo três pela manhã (8 horas, 9h30 e 11 horas) e uma no período da tarde (15 horas). Já na região sul, o Cemitério Municipal São João Batista, o Cemitério do Raffo (avenida Brasiliana, 10 – Parque Alvorada), receberá a missa em dois horários, sendo um pela manhã, às 10 horas, e outro à tarde, às 15 horas.

Vale destacar que a abertura dos portões do Cemitério Municipal São Sebastião será antecipada para as 7 horas, com o objetivo de recepcionar os visitantes que estiverem chegando para a primeira missa. Já no Cemitério do Raffo, a entrada acontecerá a partir de 8h30, conforme já acontece regularmente. Em ambos os cemitérios, os portões poderão permanecer abertos após as 17h30, horário habitual de fechamento, até a saída do último visitante.

Para garantir mais tranquilidade a quem chega e sai do Cemitério Municipal São Sebastião, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana promoverá alterações do trânsito no entorno do local, com interdição total da rua Jurandyr Corrêa Gonçalves e interdição parcial da rua Cássia Francisco, no trecho compreendido entre a rua Baruel e rua Professor Roberto David. Nas outras vias, tanto da região central como do entorno do Cemitério do Raffo, haverá rondas das equipes de plantão.

Para garantir mais conforto aos visitantes, a Secretaria Municipal de Administração reforçou as atividades de zeladoria, incluindo varrição, pintura, reparos em guias, limpeza e ações de combate à dengue, com a recolha de vasos e verificação de possíveis acúmulos de água. O trabalho foi complementado com as ações da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, que realizou podas no Cemitério Municipal São Sebastião, além de capinação e roçagem no Cemitério Municipal São João Batista.

O diretor dos cemitérios municipais, Fabio Tostes, o Cowboy, reforçou que os espaços estão preparados para receber os visitantes. “Trabalhamos com muito empenho para que os cemitérios municipais possam estar sempre bem cuidados, de forma que os visitantes sejam recebidos e façam as homenagens devidas”, declarou Cowboy.