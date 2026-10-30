Cemitérios terão esquema especial no feriado

Dia de Finados (2) terá horário ampliado de visitação, comércio típico e interdições no entorno dos cemitérios

Mogi possui os Cemitérios São Salvador, no Parque Monte Líbano, e o Cemitério da Saudade, em Braz Cubas

A Prefeitura de Mogi das Cruzes preparou um esquema especial para receber com segurança e tranquilidade os visitantes do Dia de Finados, que será na segunda-feira (02). Além do horário ampliado nos cemitérios municipais, haverá também interdições de trânsito nas imediações, além dos comércios específicos da data. A expectativa é receber cerca de 80 mil pessoas.

Com relação ao funcionamento dos cemitérios, os horários serão estendidos em uma hora. Assim, o expediente será das 8h às 18h, sendo que normalmente vai até as 17 horas. As equipes que atuam nos três equipamentos estarão de prontidão, para prestar orientações e sanar eventuais dúvidas dos visitantes.

Sobre os comércios do entorno, serão 18 permissionários, previamente selecionados mediante chamamento público, que começarão a montar suas barracas neste sábado (31) nas imediações do Cemitério São Salvador, no Parque Monte Líbano e no Cemitério da Saudade, em Braz Cubas.

Os comerciantes estarão nos referidos locais oferecendo produtos tradicionais da data, tais como flores, velas, salgados, água, sucos, refrigerantes, caldo de cana e milho verde. Visando assegurar a montagem das barracas e também a segurança dos visitantes para o feriado, as ruas do entorno terão interdições a partir de sábado (31). A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito informa que, na região do Cemitério São Salvador, será interditado o trecho da praça José de Matos Carreiro entre as ruas Júlio Prestes e Carmela Dutra.

Já nas proximidades do Cemitério da Saudade, será interditado o trecho da rua Capitão Joaquim de Melo Freire entre as ruas Benedicto Milton de Souza Mendes e José Pedro Naure. Agentes municipais de trânsito estarão nas regiões dos Cemitérios São Salvador, da Saudade e de Sabaúna para orientar os motoristas e garantir a segurança viária para os visitantes.

O Cemitério da Saudade, no distrito de Braz Cubas, é hoje o maior da cidade, com mais de 15 mil sepulturas, além de 340 sepulturas de crianças e 3.529 nichos/sepulcros de permissão e de concessão. O Cemitério São Salvador, no Parque Monte Líbano, possui 9,8 mil sepulturas. Já o Cemitério de Sabaúna conta com 400 sepulturas.