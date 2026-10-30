Banda Diamood celebra 4 anos em show

Apresentação acontece na sexta-feira, 6 de novembro, às 19h, no Galpão Arthur Netto; ingressos à venda via Sympla

Banda apresentará repertório repleto de composições autorais que marcaram sua trajetória

A cena musical de Mogi das Cruzes ganha destaque na próxima sexta-feira, dia 6 de novembro, quando a banda Diamood sobe ao palco do Galpão Arthur Netto, às 19h, para um show especial de comemoração ao seu aniversário. A data escolhida carrega um significado importante para o quinteto: foi exatamente em 6 de novembro de 2022 que o grupo nasceu, com o propósito de ser uma referência na música jovem e autoral da região.

Formada por cinco jovens músicos mogianos — Avih Molina (voz e letras), André Cruz (piano e teclado), Thiago Andrade (bateria), Enzo Braga (baixo) e Caio “Naka” Nakamura (guitarra) —, a Diamood é conhecida por sua sonoridade plural. O grupo une elementos de jazz, pop, funk e soul, flertando ainda com gêneros como o blues e o baião. Nos palcos, a marca registrada é o formato de “ensaio ao vivo”, em que a espontaneidade e a proximidade com a plateia dão o tom da apresentação.

Trajetória e formação

Apesar do pouco tempo de estrada, o quinteto acumula conquistas expressivas. Após o lançamento do single “Lilies”, a banda fez a estreia oficial do projeto autoral Diamood Rehearsal no Theatro Vasques, em junho de 2025. Com casa lotada e repertório 100% autoral, o show contou com a participação de músicos convidados e teve grande repercussão na imprensa regional e em programas de TV.

A bagagem técnica dos integrantes se destaca: o grupo reúne formações em instituições de prestígio como a Fundação das Artes de São Caetano do Sul, a EMESP Tom Jobim e a Underground Escola de Música. Além disso, o baterista Thiago Andrade integra a Big Band Salada Mista, comandada pelo maestro Ogair Júnior.

Repertório autoral

Para a apresentação no Galpão Arthur Netto, a banda apresentará um repertório repleto de composições autorais que marcaram essa trajetória, incluindo faixas como “Lilies”, “Santorini”, “Lagos”, “Groove It Up”, “Malemolejo”, “Tempo”, “Espelho”, “Like a Honey” e “Saia Justa”. As músicas da banda também já estão disponíveis nas plataformas digitais Spotify e YouTube.

SERVIÇO

Evento: Diamood – Show de Aniversário

Data: Sexta-feira, 6 de novembro de 2026

Horário: 19h

Local: Galpão Arthur Netto

Endereço: Rua Rui Barbosa, 248 – Centro, Mogi das Cruzes – SP

Ingressos: À venda pela plataforma Sympla (link disponível no Instagram @diamoodband)