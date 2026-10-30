Molho Picante

Homenagem ao Dr. Domingos

A Câmara de Mogi aprovou requerimento de pesar pelo falecimento do Dr. Domingos Geraldo Sica, aos 88 anos. Cirurgião-dentista e professor, ele marcou a história da cidade ao conceber e desenhar a Bandeira Oficial de Mogi das Cruzes aos 18 anos, em 1956, e receber o título de Cidadão Mogiano em 1987. A homenagem, proposta pelo presidente Francimário Vieira Farofa e mais 20 vereadores, destaca seu legado.

Operação Marco Zero

A Prefeitura de Itaquaquecetuba intensificou o patrulhamento no Centro com a Operação Marco Zero da GCM. A iniciativa conta com uma viatura exclusiva na área central e garante tempo médio de resposta de apenas três minutos às ocorrências. A presença permanente das equipes visa inibir crimes e proteger moradores e comerciantes, contribuindo para a redução de 35,14% nos índices de roubos e furtos.

Vagas no Saspe

O Saspe de Suzano abriu na quarta-feira (28/10) inscrições para três workshops gratuitos de culinária natalina, focados no preparo de panetones, chocotones, pães e bolachas. Ao todo, são 45 vagas (15 por turma) para aulas entre 10 e 12 de novembro, das 9h às 13h. Interessados entre 18 e 59 anos devem ir à sede do Saspe (Rua General Francisco Glicério, 1.334) com documento com foto e comprovante de endereço.

Inovação no Alto Tietê

O Sebrae for Startups e a UMC realizam dia 7 de novembro o Ideathon Alto Tietê Sustentável, no campus da universidade em Mogi. O evento, apoiado pelo CONDEMAT+ e SEMIL e executado pela Abstartups, reunirá empreendedores, estudantes e pesquisadores das 8h às 15h45 para criar soluções inovadoras voltadas aos desafios ambientais da região. A proposta busca impulsionar o desenvolvimento regional sustentável.

Reconhecimento à AMOA

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou votos de aplausos à Associação Mogiana Oficina dos Aprendizes (AMOA) pelos seus 25 anos de atuação. Fundada em 2001, a entidade já capacitou mais de 8 mil jovens e adolescentes, promovendo a inclusão no mercado de trabalho formal por meio da Lei da Aprendizagem. O requerimento foi apresentado pelo vereador Bi Gêmeos, ex-aluno do projeto, e apoiado pelos demais parlamentares.

Empreendedorismo Feminino

Biritiba Mirim recebe dia 7 de novembro a 1ª Expo Mulher, realizada em parceria com o Sebrae-SP no Centro Pastoral (Rua Gildo Sevali, 207). Das 10h às 21h, com entrada gratuita, o evento reunirá 40 empreendedoras dos setores de moda, gastronomia e serviços. A feira antecipa as comemorações do Dia do Empreendedorismo Feminino na cidade, onde as mulheres já representam 42% dos Microempreendedores Individuais (MEIs).