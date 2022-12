Entrega dos presentes da campanha Árvore Natal de Sorrisos deve ser feita até esta quinta

O Fundo Social de Mogi das Cruzes lembra a todos os servidores municipais que estão participando da campanha Árvore Natal de Sorrisos 2022 que a data limite para a entrega dos kits das crianças apadrinhadas é esta quinta-feira (08/12). A iniciativa já é tradicional entre funcionários da Prefeitura e visa presentear crianças de regiões de vulnerabilidade com kits contendo roupas, calçado e brinquedo. Todos os pacotes serão reembalados, portanto não é preciso entregá-los com embrulho finalizado.

A Árvore Natal de Sorrisos visa promover a “adoção” de 285 crianças, que terão garantidos seus presentes de Natal. Para quem ainda quiser apadrinhar uma criança, basta procurar a sede do Fundo Social, no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura.

Esta é uma ação interna, porém o modelo foi levado neste ano de forma inédita ao Mogi Shopping, em parceria com a direção do centro de compras, por meio da Loja do Bem. Assim, qualquer cidadão que queira e possa apadrinhar uma criança pode se dirigir até a loja, que está em frente à Kopenhagen e adotar uma criança. Neste caso, a data limite para a entrega dos kits será no dia 18 de dezembro.

As entregas dos presentes da Árvore Natal de Sorrisos estão agendadas para os dias 16 e 17 de dezembro. No dia 16, receberão os kits 110 crianças do SIASP – Sistema Integrado de Ação Social e Profissionalizante, de Taiaçupeba, com a presença do Papai Noel do Fundo Social. Já no dia 17, as entregas serão para 175 crianças da Escola Municipal Adolfo Cardoso, em Quatinga. As entregas dos presentes da Loja do Bem, por fim, devem ocorrer no dia 19 de dezembro, em parceria com o Mogi Shopping, para 451 crianças atendidas por associações do Parque das Varinhas e região do Santo Ângelo.

Outra ação da campanha Natal de Sorrisos 2022, do Fundo Social de Mogi das Cruzes, são as cantatas itinerantes, que começarão a ser levadas na próxima semana a lares de idosos na cidade. Realizadas em parceria com a Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, elas visam levar alegria e o espírito natalino para idosos institucionalizados e foram um grande sucesso em 2021, quando realizadas pela primeira vez. A previsão é que elas sejam realizadas nas próximas quarta e quinta-feira (14 e 15 de dezembro). As entidads beneficiadas serão Casa São Vicente de Paulo, Vila Dignidade, Centro Dia do Idoso, Associação Manoel Maria, Instituto Pró+Vida São Sebastião e Casa Baobá.

A campanha Natal de Sorrisos, do Fundo Social de Mogi, também arrecada de forma isolada brinquedos novos ou em bom estado. As doações podem ser feitas diretamente na sede do Fundo Social, no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura ou então em algum dos mais de 50 pontos de coleta. Outra forma de contribuir é entregando a doação diretamente na recepção do Hotel Marbor, para quem for prestigiar o Natal na Vila Hélio.

O encerramento da campanha está marcado para o dia 20 de dezembro, às 17h30, com a primeira apresentação do recém-formado coral de servidores, em parceria com a Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, na escadaria de acesso ao prédio-sede da Prefeitura de Mogi. A equipe do Fundo Social também vai prestigiar, no dia 22 de dezembro, a abertura oficial do Natal da Vila Hélio, que é uma realização do grupo Marbor e tem parceria com o Fundo Social. As luzes no local já foram acendidas e quem visitar a vila pode levar e entregar sua doação para a campanha Natal de Sorrisos diretamente na recepção do Hotel Marbor.

Dúvidas e mais informações sobre a campanha Natal de Sorrisos 2022 podem ser obtidas pelo telefone 4798-5143.