Endividamento familiar e apostas on-line preocupam entidades do comércio no Alto Tietê

O aumento do endividamento familiar no Alto Tietê tem gerado preocupação entre economistas e representantes do setor varejista. De acordo com o Sincomércio do Alto Tietê e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Mogi das Cruzes, o crescimento do uso de crédito, somado à expansão das apostas esportivas on-line, está afetando o equilíbrio financeiro das famílias e reduzindo a circulação de recursos no comércio local.

Dados recentes do Banco Central e da Confederação Nacional do Comércio (CNC) mostram que mais de 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Uma parte desse endividamento vem de empréstimos rápidos e digitais, frequentemente utilizados para cobrir perdas com apostas virtuais, uma prática que tem se tornado comum entre jovens e adultos.

“O dinheiro que sai do bolso do consumidor para apostas deixa de circular no comércio local. Isso compromete o faturamento das lojas, o emprego e a movimentação da economia das cidades do Alto Tietê”, afirma Valterli Martinez, presidente do Sincomércio e da CDL Mogi das Cruzes.

Grande parte das plataformas de apostas on-line são estrangeiras e não possuem sede no Brasil, o que significa que não há arrecadação de tributos nem impacto positivo direto sobre a economia regional. Para as entidades, isso representa uma dupla perda: o dinheiro deixa de circular localmente e ainda não retorna em forma de impostos ou investimentos.

O uso crescente de empréstimos consignados e do crédito rotativo tem levado muitas famílias a situações de comprometimento financeiro severo. O resultado é o aumento da inadimplência e a dificuldade em manter em dia o pagamento de contas básicas, como alimentação e moradia.

O Sincomércio do Alto Tietê reforça que o consumo consciente e o planejamento financeiro são essenciais para evitar o endividamento excessivo. “O comércio depende do equilíbrio financeiro das famílias. Quando o consumidor se endivida com jogos de azar ou crédito mal utilizado, todo o ecossistema local perde. É hora de alertar, orientar e fortalecer a educação financeira”, conclui Martinez.

As entidades destacam que, ao priorizar o comércio local, o consumidor contribui diretamente para a geração de empregos, o fortalecimento da renda e a vitalidade econômica das cidades da região.

Sincomércio e CDL Mogi das Cruzes alertam para impacto econômico causado por jogos de azar e uso excessivo de crédito entre famílias da região