Encontro de pets caramelos acontecerá no Suzano Shopping

Evento também terá desfile dos cãezinhos mais amados do Brasil; tutor que doar ração ganha ingresso de cinema

Pela primeira vez, o Suzano Shopping promoverá, no próximo domingo (16), um Encontro de Caramelos, com desfile de pets. O evento promete momentos de muita fofura com os cãezinhos mais queridos do Brasil, símbolos de lealdade, simplicidade e amor incondicional. O encontro terá início às 15h, na entrada principal do shopping, e também será beneficente, com arrecadação de ração.

O cliente que levar seu cão caramelo e um quilo de ração ganhará ingresso para o cinema (entradas limitadas). Também haverá distribuição de brindes. Para participar do encontro é necessário fazer inscrição por meio do aplicativo do Suzano Shopping (vagas limitadas).

A iniciativa tem como objetivo promover integração e proporcionar momentos especiais entre os tutores e seus bichos de estimação.

O vira-lata caramelo é um dos mais queridos e conhecidos do Brasil. Porém, os cãezinhos sem raça definida sofrem bastante preconceito, além de abandono e maus tratos — uma realidade a ser combatida com campanhas de conscientização e eventos de adoção responsável.

Para a participação, é necessária a inscrição por meio do aplicativo do Suzano Shopping. É válido ressaltar que as vagas são limitadas.

Em 2023, o deputado federal Felipe Becari apresentou projeto de lei para transformar o “vira-lata caramelo” em manifestação cultural imaterial do país. Segundo o parlamentar descreveu no projeto, esses pets, resultantes de misturas de diversas raças, “além de serem muito bonitos, são também conhecidos pela sua inteligência e carinho; são extremamente ativos, leais aos seus donos e adoram brincar e se divertir com as pessoas”.

Amigo dos pets

O Encontro de Caramelos é inédito no Suzano Shopping e a terceira atividade voltada à causa animal neste ano. Em janeiro, o empreendimento sediou evento de adoção “Baby, me leva!” e a 2ª Cãominhada, em parceria com a Prefeitura de Suzano.

Além de apoiar a causa animal por meio de parcerias e campanhas, no Suzano Shopping, visitantes podem passear com seus pets de estimação nos corredores, praça de eventos, estacionamento, bem como em lojas que permitam a entrada.

O empreendimento suzanense também conta com uma “Praça de Aulimentação”, onde pets e seus tutores podem fazer suas refeições juntos, com conforto e praticidade. O espaço para os bichinhos de estimação fica em frente à Lojas Americanas e conta ainda com comedouro, pote para água e cata-caca.

Sobre o Suzano Shopping

O Suzano Shopping é o principal centro comercial da região, ponto de encontro de famílias e amigos, referência para compras, serviços, gastronomia e lazer. A HBR Realty é a responsável pela administração do empreendimento.

O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), aplicativo do centro de compras, site www.suzanoshopping.com.br ou pelo telefone (11) 2500-7940.

