Encanto: o novo espaço de eventos de Mogi

Imagine celebrar seu casamento, festa de aniversário ou qualquer tipo de evento em um local pensado em oferecer uma estrutura completa e integrada com a Natureza. Essa é a proposta do Espaço Encanto, novo local de eventos de Mogi das Cruzes. Com inauguração programada para este domingo, dia 26, o espaço fica no Botujuru e se apresenta como uma ótima opção para quem deseja um momento de celebração em uma área totalmente planejada para oferecer uma conexão com a Natureza.

Comandado pelos sócios Eidy Lian Cabeza, Marcela Feliciano, Marcos Moura e Sergio Telles, o Espaço Encanto se destaca pela versatilidade que oferece aos eventos a que está apto a receber. O local tem uma tenda metálica de 247 metros quadrados, com cadeiras e mesas, permitindo a realização de celebrações em área coberta e, ao mesmo tempo, tem todo um cenário versátil para os eventos ao ar livre. “Dispomos ainda de quartos equipados, cozinha também equipada, área gourmet, piscina e playground”, explica Eidy Cabeza, uma das sócias-proprietárias.

O espaço, além de estar muito bem localizado em uma das regiões de maior expansão na cidade, tem fácil acesso à rodovia e ao centro de Mogi. O local conta com estacionamento próprio, para maior conforto dos convidados do evento.

Inauguração

E para marcar o início das atividades do Espaço Encanto, os sócios recebem neste domingo, dia 26, fornecedores e clientes em potencial que desejam conhecer as instalações. “A data é importante porque marca o fim de um ano de obras ininterruptas e permite a visitação de clientes em potencial. Também será ótima para nos apresentarmos à cidade, aos fornecedores, organizadores e idealizadores de eventos da região”, diz Eidy.

O evento, organizado pela assessora de eventos Renata Sponda, será das 14h às 20h e terá decoração no local e degustação. Os interessados em participar podem entrar em contato pelo email encanto@espacoencanto.com ou pelo WhatsApp (11) 95474-5990.