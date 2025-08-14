Empresário Sidney Oliveira, da Ultrafarma, é preso em operação contra esquema de corrupção

O empresário Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, foi preso na manhã desta terça-feira (12) durante operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que investiga um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado.

A ação, conduzida pelo GEDEC (Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos), cumpre três mandados de prisão temporária, incluindo o de um fiscal de tributos estadual, apontado como principal operador do esquema, e de dois empresários supostamente beneficiados — Sidney Oliveira e um executivo da Fast Shop. Além disso, são cumpridos mandados de busca e apreensão em residências e sedes das empresas investigadas.

Segundo o MP-SP, o fiscal manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários de grandes empresas, recebendo pagamentos de propina, supostamente repassados por meio de uma empresa registrada em nome da mãe dele. O esquema envolvia concessão de vantagens fiscais irregulares e redução indevida de dívidas tributárias, causando prejuízo aos cofres públicos.

As investigações ainda apuram a participação de outros empresários e servidores na rede de favorecimentos, que pode ter movimentado valores bilionários. O MP-SP destacou que a operação visa desarticular completamente o grupo responsável pelas irregularidades.

Proprietário da rede de farmácias Ultrafarma é alvo de corrupção