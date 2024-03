Empresária Talita Watanabe participa de roda de conversa na Ambev sobre protagonismo negro no mercado de trabalho

A empresária Talita Watanabe, CEO do Ateliê Talita Watanabe, especializado em press kits e kits corporativos, participará de uma roda de conversa sobre protagonismo negro nas empresas, um evento organizado pela Mover, uma associação sem fins lucrativos dedicada à promoção da diversidade, equidade e inclusão no mundo corporativo.

O evento será sediado na sede da Ambev, em São Paulo, na próxima terça-feira, dia 19, e marca o lançamento da plataforma Mover para empreendedores negros. Na ocasião, Talita compartilhará com o público a sua experiência e insights como mulher preta no mercado de trabalho. Seu ateliê, especializado em press kits, kits corporativos, organização de eventos e Marketing de Ativação, tem deixado uma marca significativa em clientes como BIC, 99, Avon, Bradesco, Colgate, XBOX, Deezer entre outras.

Para Talita, participar do evento é fundamental para que se criem mais ações que promovam a equidade racial e o aumento da representação de pessoas negras em posições de liderança:

“Como uma mulher negra e empresária, estou comprometida em ser uma voz ativa na promoção da inclusão e da igualdade de oportunidades para todos. É imperativo reconhecermos que a representatividade importa. Aumentar a presença de pessoas negras em cargos de liderança não é apenas uma questão de justiça social, mas também uma estratégia vital para impulsionar a inovação, a criatividade e o sucesso empresarial. Quando as vozes e perspectivas diversas são valorizadas e integradas nas tomadas de decisão, as empresas se tornam mais resilientes, adaptáveis e competitivas”.

Além de Talita, o empresário André Simões, CEO da startup Damch, também participará do evento, contribuindo com sua perspectiva e experiência para o debate sobre a importância do protagonismo negro no mundo empresarial.

Sobre Talita Watanabe

Talita Watanabe tem 37 anos e atua no mercado de Marketing e Eventos há 15 anos. É fundadora e proprietária do Ateliê Talita Watanabe, especialista em gerar as mais incríveis experiências com grandes marcas como BIC, 99, Avon, Bradesco, Colgate, XBOX, Deezer entre outras. É escritora e coautora do best-seller “Mulheres Extraordinárias – 2ª edição”, além de ser mãe, modelo, mulher preta e fascinada por desafios. Tem como objetivo transformar ideias em realidade.