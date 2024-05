Empresa de Mogi das Cruzes amplia atuação no país com aquisição de companhia catarinense

A mogiana Muralis adquiriu a empresa SoTech e passa a atuar no setor de postos de combustíveis – pelo menos 100 novos empregos devem ser gerados

A empresa Muralis Tecnologia, sediada em Mogi das Cruzes, anunciou a aquisição da SoTech, empresa de Santa Catarina especializada em meios de pagamentos eletrônicos

O negócio adquirido já teve mais de 800 CNPJ atendidos e gerou mais de 50 mil notas fiscais. Ao todo, foram mais de R$ 25 milhões transacionados.

Com a aquisição, a Muralis amplia a atuação no mercado de tecnologia, em novos segmentos. Hoje, o produto atende mais de 125 postos de combustíveis no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A empresa mogiana pretende aumentar a abrangência para nível nacional após o primeiro ano. Neste período, o potencial de contratação direta é de 20 profissionais. Em cinco anos de operação, a expectativa é contratar cerca de 100 pessoas.

“Há três possíveis modelos de negócio a serem explorados com diferentes esferas no segmento. Considerando o de postos de combustíveis, primeiro segmento a ser explorado, mensuramos em médio prazo a movimentação de R$ 1 milhão mensais. Já com empresas logísticas e administradoras de meio de pagamento, avaliamos um faturamento mensal de aproximadamente R$ 10 milhões anuais”, explica Rodrigo Rocha, um dos diretores da Muralis.

A ampliação dos negócios da empresa mogiana também contribui com o desenvolvimento econômico de Mogi das Cruzes. “Entendemos que o aumento de arrecadação de impostos e a geração de empregos em nossa cidade melhora a qualidade de vida de quem vive em Mogi. Faz parte de nossa cultura: um quadro de colaboradores valorizados é mais motivado, saudável e produtivo. O crescimento da empresa é um dos resultados dessa visão”, conta Naresh Trivedi, um dos diretores da Muralis.

Sobre a Muralis Tecnologia

A empresa Muralis Tecnologia, sediada em Mogi das Cruzes, foi fundada há apenas oito anos pelos sócios Naresh Trivedi e Rodrigo Rocha. Hoje, conta com mais de 115 funcionários e atende mais de 50 clientes, dentre eles grandes empresas nacionais e multinacionais como Embraer, EcoRodovias, Veloe do Grupo Alelo, DHL, ICL e CH ROBINSON.

A empresa atua em mais de 30 segmentos, sendo os principais: mobilidade urbana, energia elétrica, rodovias, saneamento básico, comércio exterior, agronegócio, telecomunicações, gestão municipal, educação e serviços. A Muralis Tecnologia se destaca pela inovação, qualidade e agilidade na entrega de seus projetos, que visam otimizar processos e, consequentemente, gerar valor para seus clientes.

A empresa mogiana foi premiada no Ranking das 150 Melhores Empresas Para Trabalhar GPTW – Pequenas Empresas 2023, ficando em 99° lugar entre todos os segmentos da economia nacional.

Rodrigo Rocha e Naresh Trivedi, diretores da Muralis Tecnologia