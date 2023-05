Empate com a Wimpro tira o Inter Mogi Futsal das semifinais

As pretensões do Inter Mogi Futsal/Smel de ir à semifinal da Copa Paulista de Futsal 2023 Sub-20 e conseguir o título da temporada terminaram na noite desta segunda-feira (29/05) no jogo de volta contra a Wimpro no Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira (Tuta), no Nova Mogilar, em Mogi das Cruzes. A equipe precisava vencer no tempo normal para ter direito a prorrogação e, aí um empate daria a classificação. Mas deu Wimpro Guarulhos, que havia vencido o jogo de ida por 3 a 1 em sua quadra e jogava apenas por um empate. Final 4 x 4.

O jogo foi eletrizante e começou com o Inter Mogi impondo seu ritmo. Ainda primeiro tempo a equipe da casa abriu uma vantagem de 2 x 0, com gols de Gabriel e Kevin, animando a torcida presente no ginásio.

No segundo tempo, a equipe do Inter Mogi ampliou ainda mais sua vantagem, chegando a 3 x 0 no placar, com outro gol de Gabriel. A Wimpro diminuiu (3 a 1), mas os mogianos reagiram e fizeram mais um: Gabriel marcou de novo e ampliou para o time local, 4 x 1. No entanto, aos poucos a Wimpro cresceu na partida e deu muito trabalho ao goleiro mogiano Felipe, de apenas 17 anos. Pelo lado de Guarulhos o goleiro Fernandinho também fez intervenções importantes e impediu que o Inter Mogi ampliasse o marcador.

Na base da velocidade e com volume de jogo, os guarulhenses desperdiçaram três chances de gol, mas conseguiram mandar mais duas bolas às redes, 4 x 3 para o Inter Mogi. Faltando apenas 58 segundos para o apito final, e quando parecia que o jogo iria para a prorrogação desejada pelos mogianos, os guarulhenses fizeram mais um, empataram em 4 x 4 e se classificaram para a semifinal da Copa LPF.

Na avaliação da comissão técnica, e da própria torcida, o Inter Mogi deixa a competição de cabeça erguida, pois lutou muito em quadra na busca pelo título da Copa da LPF.

Próximos passos

Com uma vitória em Guarulhos e o empate em Mogi, a Wimpro Guarulhos ficou com a última vaga da semifinal e agora vai enfrentar a FIB/Bauru. Na outra semifinal Assis Futsal/PV48 e Botucatu Futsal disputam quem vai para a final da Copa LPF 2023.

Já o Inter Mogi Futsal/Smel agora vai se preparar para os Jogos Regionais, que serão disputados no mês de julho em Pindamonhangaba, onde representarão a cidade de Mogi das Cruzes. Em agosto, o time vai disputar a Liga Paulista, quando praticamente terá os mesmos adversários da Copa LPF.