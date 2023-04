Em um mês, Colab tem mais de 2,5 mil demandas registradas

Prestes a completar um mês de funcionamento, neste sábado, dia 29 de abril, o serviço social Colab já tem mais de 2,5 mil demandas registradas, entre o aplicativo e o site. De acordo com as informações da Prefeitura, a plataforma tem mais de 3,6 mil usuários cadastrados com login e os pedidos mais frequentes são solicitações de serviços, como ações de zeladoria, e denúncias à Vigilância Sanitária.

“Conhecido também como a rede social da cidadania, a ferramenta tem layout intuitivo, semelhante ao das redes sociais mais utilizadas pelos brasileiros, é leve e o passo-a-passo para baixar e fazer o login é rápido. Uma facilidade e tanto na hora de fazer uma solicitação de serviço”, conta o diretor do departamento de defesa do usuário do serviço público, Thiago Batalha, que acrescenta que a plataforma também permite emitir segunda via de impostos municipais, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

De acordo com a equipe gestora do aplicativo, todas as demandas estão no prazo de resposta com a taxa de resolução elevada. Na pesquisa de satisfação a nota geral está 3,6 (numa escala que vai até 5).

Energia

Batalha lembra que os mogianos que identificarem lâmpadas queimadas na rede de iluminação podem fazer a solicitação de manutenção tanto pelo Colab quanto pelo aplicativos Mogi Iluminada.

Um detalhe importante que agiliza o atendimento é a identificação do poste, uma sequência de cinco números que está visível em todos os postes, em uma placa branca. “Quando o cidadão informa o número do poste, a equipe consegue executar o serviço com mais rapidez”, diz.