Em parceria com Valéria Custódio, Brenô lança ‘Ancestrais’

“Entendendo, vivendo e tocando a minha harmonia”. A frase, que está no single ‘Ancestrais’, lançamento do cantor Brenô em parceria com Valéria Custódio, define o momento em que o artista está. No YouTube e nas principais plataformas digitais é possível observar a conexão de Brenô consigo mesmo, com os próprios ideais, sonhos e objetivos, com a ancestralidade, o universo e principalmente, com a música, a arte e a brasilidade.

Todo o conceito é poético: entre junho e julho últimos, durante a turnê de circulação do álbum ‘Floresça’, algo de fato floresceu: novas músicas. A cada show realizado em pontos descentralizados de Mogi das Cruzes e também em Guararema, uma música inédita foi apresentada ao público, composta a quatro mãos, estabelecendo material suficiente para o lançamento de um EP.

A primeira a ser lançada é ‘Ancestrais’, que a partir de uma calma e de uma leveza tão característica da dupla que a assina, mostra novas sonoridades para a carreira do mogiano. Está aqui a experimentação de um contato mais próximo com o samba, com o suíngue e com o gingado brasileiro, em uma sugestão de casualidade e até mesmo – porquê não? – sensualidade na medida certa.

Com direito a um clipe gravado durante o show no bairro Novo Horizonte, a música, que está disponível no YouTube, Spotify e demais plataformas, é sobre autoconhecimento e autoaceitação, mas também sobre agradecimento, o que vem de encontro com a proposta da turnê ‘Floresça’.

Produzido a partir de recursos angariados junto a empresas como a GlobalMed pela Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC), o projeto apostou em contrapartidas sociais e arrecadou alimentos não perecíveis, cobertores e agasalhos que foram encaminhados para o projeto Missão Intensidade, localizado no bairro Novo Horizonte.

E a boa notícia é que vem mais por aí, já que nos shows realizados nos últimos meses, Brenô também cantou inéditas com Lucas Tadeu, Niw Rapper, Sandra Vianna e Mariana Ferraz. Todo o material será lançado em breve – e a dica é acompanhar tudo pelo @obrenoficial.

Mais informações sobre a turnê ‘Floresça’, que contou ainda com intervenções artístico-visuais, como exposições de desenhos e pinturas e contação de histórias, estão disponíveis em www.obrenoficial.com.br

Assista: