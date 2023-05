Em Mogi das Cruzes, Orlando vira na final e conquista 1º título profissional no Brasil

Após quase dois anos, o gaúcho Orlando Luz voltou a sentir o gostinho de ser campeão em simples ao vencer, neste domingo, o São Paulo Tennis Classic. O tenista de 25 anos confirmou o favorito ao longo da semana em Mogi das Cruzes e o troféu do ITF de US$ 15.000 no Kosmos Clube é curiosamente seu primeiro em solo brasileiro no circuito profissional. A realização é do Instituto Sports.

Após uma vitória impecável diante de João Fonseca no sábado (29), Orlandinho precisou se recuperar de um mau início para virar diante do uruguaio Franco Roncadelli por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/0 e 6/1, em 1h41. É o primeiro troféu de Luz em simples desde a conquista em Antalya, na Turquia, em maio de 2021.

O JOGO

Neste domingo, Orlandinho entrou em quadra com ótimo público no Kosmos. Mas mesmo com a torcida a favor, o cabeça 1 iniciou a partida com pouca intensidade, o que foi prato cheio para Roncadelli. Em uma parcial praticamente impecável, o 5º favorito fez 6/2 e assustou os paulistas nas arquibancadas.

No 2º set, todavia, Luz elevou seu nível, cessou os erros não-forçados e viu o adversário começar a hesitar nos pontos importantes. Com três quebras, o gaúcho aplicou um ‘pneu’ e levou a disputa para o set decisivo.

O atual 465º do ranking da ATP continuou protagonizando lances espetaculares para levantar a plateia e a sequência de games desestabilizou o uruguaio. Poucos minutos depois, lá estava Luz deitado sobre o saibro da quadra central comemorando um título profissional de simples no Brasil de forma inédita.

“Esse torneio significa muito para mim, pois, a princípio, tinha planejado jogar em Buenos Aires. Só que ter um torneio por aqui, como o de Mogi, ajuda nós, brasileiros, que deixamos de gastar muito e estar perto de nossa torcida, nossa família. A gente sabe o quanto está raro ter eventos no Brasil. E a energia da torcida hoje foi incrível, aliás, senti muito o apoio da torcida ao longo da semana e me traz confiança para a sequência da temporada”, declarou o gaúcho de 25 anos, que lembrou, na celebração, a conquista de Gustavo Kuerten em Roland Garros, em 2001.

Na sequência, Orlando vai descansar alguns dias e reiniciar os treinamentos em Itajaí (SC) com seu técnico Marcus Vinícius Barbosa, o Bocão. A partir do fim de maio, o gaúcho disputa o Challenger de Skopje, na Macedônia, e permanecerá na Europa para a disputa de mais eventos de tal porte.

Veja a campanha de Orlando Luz no São Paulo Tennis Classic:

1ª rodada – d. Gabriel Schenekenberg (BRA), 6/2 e 7/6(3)

2ª rodada – d. Victor Tosetto (BRA), 6/3 e 6/1

Quartas de final – João Victor Loureiro (BRA) [6], 7/6(5) e 7/6(1)

Semifinal – d. João Fonseca (BRA) [8], 7/5 e 6/2

Final – d. Franco Roncadelli (URU) [5], 2/6, 6/0 e 6/2