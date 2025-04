Em homenagem a São Benedito, prefeitura instalou um altar durante a sua festa

Na quarta-feira (23), aconteceu a instalação e benção do altar em homenagem a São Benedito, no hall da Prefeitura de Mogi das Cruzes. A atividade integra a programação da festa em louvor ao padroeiro dos cozinheiros, afrodescendentes e donas de casa, que chega à sua 146ª edição e começa na quinta-feira (24), com atrações até o próximo dia 4 de maio, no Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus, conhecido como Igreja de São Benedito, na região central da cidade.

Na cerimônia da quarta-feira, a prefeita Mara Bertaiolli destacou a importância do apoio da administração municipal ao evento, que preserva as tradições culturais, religiosas e folclóricas de Mogi das Cruzes. “A festa abre o calendário religioso no município e serve de reflexão para que as pessoas possam fazer um exame de consciência e de atitudes, se inspirando no exemplo de humildade e fé de São Benedito para reconhecer os erros e se colocarem no lugar do próximo, estendendo a mão a quem mais precisa”, enfatiza.

Na sequência, o padre Marcos Sulivan Vieira, reitor do Santuário do Senhor Bom Jesus, abençoou o altar de São Benedito, que ficará aberto à visitação do público, no hall da Prefeitura durante todo o período do evento. “Já são 146 anos desta tradicional festa, em que temos a oportunidade de reforçar os ensinamentos e o legado de amor ao próximo deixados por São Benedito. Por isso, convidamos a toda a população para que participe e renove sua fé”, completa.

Além da prefeita e do reitor do Santuário, a cerimônia na Prefeitura contou com a presença dos festeiros Marcel Pupo de Almeida e Renata Sponda de Almeida, da capitã-de-mastro Gabriella de Oliveira Barrachi, além de representantes da Irmandade de São Benedito e da Associação Pró-Festa do Divino Espírito Santo, de integrantes do Coral do Santuário, secretários municipais, servidores e do público em geral.

A abertura oficial da 146ª Festa de São Benedito, que além de celebrar a fé, rememora o folclore popular e a herança portuguesa e africana inseridas no patrimônio cultural de Mogi, aconteceu na quinta-feira (24).

Ao longo de 11 dias, até 4 de maio, a programação da festa também contará com missas, novena e shows na área da quermesse, que terá barracas típicas de comes e bebes, além de brincadeiras. Todo o valor arrecadado durante o evento será destinado à construção do salão paroquial do Santuário.

Em sua 146ª edição, o altar pertence ao calendário religioso da cidade