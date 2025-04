Em homenagem a grandiosidade dos seus feitos, Rodrigo Ashiuchi recebe medalha Suzano Brandão

Na noite da última sexta-feira (11), o secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, foi condecorado pela Câmara Municipal de Suzano com a outorga da medalha Suzano Brandão, honraria concedida em reconhecimento aos oito anos de mandato à frente da administração municipal suzanense, entre 2017 e 2024.

A propositura, estabelecida pelo vereador Rogério Castilho, destacou a jornada do homenageado na chefia do poder Executivo em cerimônia liderada pelo presidente da Câmara, Artur Takayama. A solenidade contou com a participação de importantes autoridades da cidade e do Estado, incluindo o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado; o prefeito de Suzano, Pedro Ishi; a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi e o vice-prefeito Said Raful; o presidente da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), Fabrício Ciconi Tsutsui; e representantes das forças de segurança, como o capitão do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, Marcos Vinícius Carbonel, e o chefe de Instrução do Tiro de Guerra, sargento Vinícius Santos; e líderes religiosos, como os padres Carmine Mosca e Luiz Ricardo Silva.

Os representantes da mesa receberam o homenageado que, acompanhado de sua esposa, Larissa Ashiuchi, e de sua mãe, Célia Ashiuchi, foi laureado por sua dedicação ao município durante seus dois mandatos no Executivo, nos quais guiou a cidade no resgate do orgulho suzanense. Durante as homenagens, o ex-prefeito recebeu o carinho e emoção de seus colegas, familiares e do público presente.

Na ocasião, Ashiuchi também recebeu um depoimento gravado do deputado federal Marcio Alvino, que colaborou pela conclusão da Arena Suzano, da marginal do Una, da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas do Jardim Revista e de tantos outros projetos na cidade ; já o presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, enalteceu o zelo de Ashiuchi com a população e com o desenvolvimento do município.

Em nome da Câmara, o presidente Takayama ressaltou que a homenagem era motivo de orgulho. “A entrega da medalha Suzano Brandão é um símbolo do nosso profundo agradecimento por tudo que foi feito ao longo destes anos. Enquanto representantes da sociedade, esta honraria é motivo de muita alegria”, disse o presidente da Casa de Leis.

Em sua fala, Pedro Ishi relembrou a parceria com Ashiuchi. “O sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi tem uma aprovação incrível junto à população, algo conquistado por meio de seu trabalho duro e empenho com as nossas famílias, tanto que recebeu a indicação para se tornar secretário em São Paulo. Esta medalha não é nada mais que uma prova concreta de todo o seu empenho, por isso, o agradeço grandemente”, relatou o atual prefeito que, no segundo mandato de Ashiuchi, ocupou o cargo de secretário de Saúde.

André do Prado também reforçou que não poderia deixar de prestigiar o evento. “Além de um político e gestor brilhante, Rodrigo é um grande amigo com quem tenho muito orgulho em contar, afinal, o seu trabalho transformou Suzano e colocou essa cidade em uma trilha de esperança e desenvolvimento. Nesses oito anos, ajudamos a trazer grandes conquistas para a cidade nas áreas mais diversas, o que representa um legado de crescimento e respeito pela população. Quando recebi o convite da Câmara, sabia que não poderia deixar de estar aqui para celebrar este grande parceiro que seguirá crescendo”, disse o deputado.

Ashiuchi, por sua vez homenageado da noite, relembrou o trabalho exercido na cidade ao lado de Larissa e sua equipe de secretários, agradecendo por todo o carinho durante e após sua passagem. “Este é, sem dúvida, um dos momentos mais emocionantes da minha vida, pois receber essa medalha significa que todo o nosso trabalho coletivo, feito com muito amor, responsabilidade e compromisso, foi reconhecido. Em nome da minha esposa Larissa, da minha mãe Célia e de toda a minha família, agradeço ao vereador Rogério Castilho pela propositura, ao presidente Artur e a cada parlamentar, além do prefeito Pedro Ishi e de todo o time que segue trabalhando para manter Suzano no caminho do desenvolvimento”, finalizou.

