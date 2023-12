Em final eletrizante, Torneio Corujinha define times vencedores 

As finais da 24ª edição do torneio Corujinha de futebol society do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), que aconteceram no último fim de semana, foram marcadas por uma atmosfera de grande expectativa e emoção.

As equipes participantes se prepararam arduamente desde o mês de agosto, treinando e se dedicando para alcançar o momento decisivo. Com a bola em campo, o torneio teve partidas emocionantes, refletindo o empenho e a determinação das equipes ao longo dos meses de preparação.

Na categoria Sub-10, a equipe Ceoot saiu ganhadora com uma vitória de 3 a 0 sobre o Galícia, destacando-se Arthur Sanabria como artilheiro, Noah Leal como destaque e Luísa Barbosa como goleira.

Na categoria Sub-13, o jogo entre Pulsa e Nitratus terminou em empate em 3 a 3, mas na decisão por pênaltis, o Nitratus saiu vitorioso por 4 a 1. Henrique Garcia se destacou como artilheiro pelo Pulsa, enquanto Enrico Petrini, do Nitratus, foi o destaque e Henrique Lopes, também do Nitratus, eleito o melhor goleiro.

Já na categoria Sub-16, a partida entre Galícia e Nitratus também terminou em empate, 3 a 3, mas nos pênaltis a equipe Galícia garantiu a vitória por 5 a 4. O artilheiro da categoria foi João Pedro Vitale (Nitratus), com destaque para Francisco Arado (Ceoot) e o goleiro Marcelo Guerreiro (Galícia).

Para o diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, o torneio já faz parte da história do clube: “O Corujinha não é apenas um evento esportivo, é uma tradição que tem o poder de unir gerações e promover a paixão pelo futebol entre crianças e adolescentes. Através desse torneio, buscamos incentivar valores como trabalho em equipe, disciplina, respeito e superação, fundamentais para o desenvolvimento dos jovens atletas”, afirma.

O 24º Corujinha de Futebol Society do Clube de Campo tem como patrocinadores CEOOT – Ortopedia, Traumatologia e Oftalmologia, Pulsa Uniformes, Galícia Participações e Investimentos, Oscar Calçados, Nitratus – Farmácia de Manipulação.